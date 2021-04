Söz verilen tazminat mağduru madenciler isyan etti

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 yıldır tazminatlarını alamayan Uyar Madencilik mağduru madenciler, eylem yaparak kendilerine sorunu çözümü noktasında yaklaşık 3 ay önce söz veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve siyasilere çağrıda bulundu.

Soma ilçesindeki hükümet meydanında bir araya gelen tazminat mağduru maden işçileri, ‘Yağmur çamur demeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz', ‘Ankara'nın korkusu direnişin ordusu' şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Uyar Madencilik mağduru işçilere 2013 yılında Zonguldak Deka Madencilik'te tazminatını alamayan işçiler de katılarak destek verdi.

“KENDİMİ YAKACAĞIM”

Uyar Madencilik’te geçirdiği iş kazası sonucu 2 bacağından yaralanıp yüzde 48 engelli olan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya, mağdur madencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir torba yasanın meclise geldiğini, ancak torba yasanın 2012 yılından öncekileri kapsamadığı için kendisinin ve birçok arkadaşının mağdur olduğunu söyledi.

15 yıldır hak ettiği tazminatını alabilmek için mücadele ettiğini ve madende geçirdiği kaza sebebiyle kendisinin engelli kaldığını söyleyen Sarıkaya sitemini şu cümlelerle dile getirdi:

*15 yıldır koşturuyorum. Artık bu rezillik bitsin. Bir ayağı topal, birini gözleri kör olan arkadaşlarımız ile Meclis’e gittik. Bu sorunun eksiksiz bir şekilde çözümlenmesi ve tüm işçi arkadaşlarımızın haklarını alması için söz aldık. Bu konuyla ilgili Sayın Süleyman Soylu bize söz verdi.

*Şimdi duyuyoruz ki meclise gelen torba yasa 2012 yılından sonraki işçileri kapsayacakmış. 2012'den öncesi yok. Ben 2007 mağduruyum. Benim ayağımın altında 14 tane dinamit patladı. Ben 15 yıldır çekiyorum. Bir gün bile arayıp da bana geçmiş olsun bile demedi.

*Ben senin için sakat kaldım. Şimdi Soma Kaymakamlığı'nın önünde söz veriyorum. Meclise gelen torba yasa eğer çıkar ve 2012 yılı sonrasını kapsarsa, iki gözü de görmeyen Ali Kandemir'i ile beni kapsamazsa namus sözü veriyorum Soma'daki madenci heykelinin önünde kendimi yakacağım. Hodri meydan. Ankara duy sesimi.Yeter artık bu rezillik. Biz çocuk değiliz.

BAKAN SOYLU’YA SESLENDİLER

Uyar Madenciliğin tazminat mağdurlarından olan Ali Faik İnter ise kendilerine verilen sözün tutulmadığını ve mağduriyetlerinin çözüme kavuşturulana kadar direnmeye devam edeceklerini ifade etti.

Babasını 7 yaşında maden kazasında kaybettiğini söyleyen İnter, konuşmasında kendilerine söz veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek şunları söyledi;

*Hepimiz madenlerde ciğerimizi çökerttik, parmaklarımı kopardık, sakat kaldık. Madende çalışıp da anlında çizik olmayan kişi yoktur. Bunların karşılığında zar zor maaşlarımızı alabildik. Onları da geciktirerek aldık. Şimdi tazminatlarımızı alamıyoruz. Normalde çalışan bir işçi ay sonunda bütün haklarını alır. Ama biz ne yapıyoruz, biz çalıştık, gözümüzü, kolumuzu, bacağımı verdik.

*Anamızı, babamızı ve oğlumuzu feda ettik. Şimdi kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Neymiş Azmi Uyar'ın borçlarından devlet sorumlu değilmiş. Biz hangi devlete gidelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı bu iş için sorumluluk almayacaksa biz hangi devletin başkanına gidelim.

*Hangi başkanı bulalım. Süleyman Bey’e de buradan sesleniyorum. Süleyman Soylu'nun bazı kararlarında yanındaydık ve kendisine destek vermiştik. Soylu dediğin zaman biz derdik ki ‘Bir söz verdiği zaman yapar, bu başka bir kişilik' derdik.

*Devletin ağzından çıkan her şey namus sözüdür. Sen devleti temsil ediyorsan, orada oturan bakanlar devleti temsil ediyorsa her konuştukları şey namus sözüdür. Kaç yıl daha kaçacaklar. O nedenle her şeyi görüyoruz. Madenci günü geldiğinde hesabını sorar.

“SONUNA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, madenciler için hazırlanan torba yasanın içeriği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, ancak yasanın 2012 yılından sonraki madencileri kapsadığını öğrendiklerini dile getirdi. Çetin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Meclise torba yasa girdi. Edindiğimiz bilgilere göre torba yasada sadece Uyar Madencilik'teki arkadaşlarımızın 2012 yılından sonraki tazminatların ödeneceğini öğrendik. Ama bizim talebimiz iş kazası geçiren, hayatını kaybeden, gereksiz yere işten çıkartılan arkadaşlarımızın da torba yasaya girmesini istiyoruz.

*Yasanın sadece 2012 yılından sonrakileri değil, 2012 yılından önceki madenci arkadaşlarımızı da kapsamasını istiyoruz. Biz onlardan sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Çocuğumuzun geleceğini istiyoruz. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Torba yasanın içinde ne gibi konular var bilmiyoruz.

*Bunun açıklamasını bize yapamıyorlar. Meclisi istedikleri gibi kullanabiliyorlar da, Uyar madencilik mağdurlarının mağduriyetlerini gidermek için neden kullanmıyorlar.

