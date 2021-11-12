SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan: Atatürk umuttur

10 Kasım Atatürk söyleşisiyle sevenleriyle buluşan SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da düşman işgaline tanık olmasının ardından "Geldikleri gibi giderler" demesini anlatarak, "Her zaman diyorum ya; Umuttur Mustafa Kemal Atatürk! En imkansız koşullarda savaşın orta yerinde bile inancını kaybetmedi” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan 10 Kasım Atatürk söyleşisiyle sevenleriyle buluştu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca eşi Çiğdem Karaca ile birlikte katıldı. Programa ayrıca CHP eski Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

“ATATÜRK UMUTTUR”

Atatürk ile ilgili slayt sunumu eşliğinde kesitler sunan Sinan Meydan şu ifadeleri kullandı:

* Birinci Dünya savaşı bitti. Ama bizim için savaş bitmedi. Mondros Ateşkes antlaşması imzalandı. Anlaşma imzalanır imzalanmaz, barış gelecek zannettik, savaş geldi. İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ülkemizi işgal etmeye başladılar. Şu görselde görüyorsunuz, Fransız bir komutan var. Türk düşmanı bir komutan.

* 13 Kasım 1918'de donanma, İstanbul boğazını işgal ediyor. Haydarpaşa garından tanıdık bir isim indi. Cepheden dönen Mustafa Kemal Paşa. Adana'dan İstanbul'a çağrıldı. Trenden bir indi; şoklar içinde kaldı. Çünkü boğazda 61 tane düşman gemisi var. 5 yıl önce Çanakkale'de bunları durdurmuştu.

* Mustafa Kemal Paşa diyor ki, ‘bu sahneyi göreceğime keşke gelmeseydim' Böyle bir işgalle karşılaşmayı beklemiyordu. Bu gemileri gördükten sonra, yanında bulunan yaverine dönüp diyor ki; ‘Endişelenme geldikleri gibi giderler' Her zaman diyorum ya; Umuttur Mustafa Kemal Atatürk! En imkansız koşullarda savaşın orta yerinde bile inancını kaybetmedi.

Söyleşinin ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından Meydan'a çiçek takdimi yapıldı. Hatıra fotoğrafları çekildi.

İlginizi Çekebilir Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a: Sizden alacak Atatürk dersimiz yok

İlginizi Çekebilir Sosyal medyada çok konuşulan Atatürk videosu