Süleyman Demirel Üniversitesi 9 öğretim elemanı alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara 9 öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren başlar. Başvurular aşağıda sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinde 23:59'da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.

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