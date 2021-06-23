Süleyman Özışık’ın itirafları sonrası CHP harekete geçti

FETÖ Borsası iddiası Gazeteci Süleyman Özışık'ın itirafları ile yeniden gündeme geldi. Bazı kişilerin dosyalarını İçişleri Bakanlığı'na götürerek onların masumluğunu ortaya çıkardığını anlatan Özışık'ın sözleri Meclis gündemine taşındı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Fetö Borsası iddialarının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını istedi. Hakverdi, “Özışık'ın açıklamaları FETÖ Borsası'nın itirafı niteliğindedir” dedi.

Özışık'ın geçen hafta yaptığı “Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; ‘bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı” sözleri yeni bir tartışmaya neden oldu. 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan hukuki süreçte kurulan OHAL Komisyonuna Mayıs 2021 itibariyle 126 bin 674 başvuru yapıldı.

FETÖ BORSASININ İTİRAFIDIR

CHP'li Hakverdi, Meclis Başkanlığı'na verdiği önergesinde “Özışık Kardeşler” diye bilinen gazetecilerden Süleyman Özışık'ın geçmiş dönemde yaptığı ve yeni açığa çıkan konuşması nedeniyle FETÖ borsasının yeniden kamuoyu gündemine geldiğini belirterek “Özışık'ın açıklamaları FETÖ Borsası'nın itirafı niteliğindedir. Özışık, savcı mıdır? Hâkim midir? Komisyon üyesi midir? Dosyalarını Soylu ve diğer mercilere ilettiği ve ‘masum olduğuna inandığı' insanlar kimlerdir? Bu insanlar ile nasıl bir bağ kurulmuş ‘bu masum dosyalar' karşılığında o insanlardan ne talep edilmiştir?” diye sordu.

PARASI-SİYASİ BAĞLANTISI OLAN KURTULDU

FETÖ Borsasına dair iddiaları AKP milletvekilleri ve iktidara yakın gazetecilerin daha önce de dile getirdiğini hatırlatan Hakverdi; “AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında, ‘FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor' derken, yine iktidara yakın Sabah Gazetesinde yazan Dilek Güngör'ün ‘FETÖ soruşturmaları kapsamında içeri atılan örgütün bazı kilit veya paralı elemanlarının serbest kalması için bir tür tahliye oyunu oynanıyor. İddialara göre, her ilde bir FETÖ’cü kurtarma borsası oluşmuş. Mahkumun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma maliyeti belirleniyor. Misal, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TL isteniyor” şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

MECLİS ARAŞTIRSIN

FETÖ Borsası konusunda birçok sorunun yanıtsız kaldığını ve bunun hem kamuoyu vicdanını derinden yaraladığını hem de FETÖ soruşturmalarının bu şekilde sulandırıldığını ifade eden Hakverdi “Maalesef savcıların görevini yapmadığı bu dönemde halkımız adına bu araştırmayı yapmak TBMM'de görev yapan milletvekillerine düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan kişilerin bir borsa kurularak para karşılığı serbest bırakıldığı iddiaları hala aydınlatılmamıştır. Özellikle Süleyman Özışık'ın yaptığı açıklamada bahsettiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' ya ve diğer mercilere götürerek akladığı binlerce insan olmak üzere, siyasi bağlantılarını, nüfusunu ve maddi gücünü kullanarak aklananların, onlara aracılık edenlerin ve bu süreçte sorumluluğu olanların ve görevini kötüye kullananların belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istediklerini” kaydetti.

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