Süleyman Soylu, evi Özel Harekat polisleri tarafından basılan CHP’li başkanı aradı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel’in ve yakınlarının evleri sabaha karşı ‘ihbar var’ denilerek basılmış, daha sonra arandığı ‘pardon’ denildi iddia edilmişti. Kapısı koçbaşıyla kırılan Turgut İncel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından arandığını ve kendilerinden helallik istendiğini söyledi.

‘HAKKINIZI HELAL EDİN’

Konuyla ilgili konuşan açıklama yapan Turgut İncel, şunları söyledi: Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek ‘hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum kendisine teşekkür ediyorum.

VALİLİK DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şöyle denilmişti: Şüpheli U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır.