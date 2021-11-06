Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine CHP’den sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği, “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek” sözlerine sert tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Manisa'yı ziyaret ederek hem vatandaşlarla hem de partililer ile bir araya geldi.

CHP Akhisar ilçe kadın kollarının düzenlediği etkinliğe katıldıktan sonra partisinin Manisa İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısı ile gündemdeki konuları değerlendirdi.

“KUTLAMA YAPMAK İÇİN ÇIKACAK YÜZLERİ YOK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, basın toplantısında ilk olarak Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıya değinerek, AKP iktidarının vatandaşın karşısına çıkacak cesaretinin olmadığını dile getirdi.

AKP'nin 19.'ncu kuruluş yıl dönümünü kutlayamadığını söyleyen CHP'li Karaca, bunun nedenini şöyle açıkladı;

*Geçtiğimiz günlerde AKP 19.'ncu iktidarını kutlar gibi yaptı. Kutlayamadılar. Çünkü vatandaşın karşısına kutlama yapmak için çıkacak yüzleri yoktu. Hep bir başarı hikayesinden bahsettiler. Ülkeyi nasıl şaha kaldırdıklarından söz ettiler.

*Avrupa'da en fazla kalkınan Türkiye dediler. Milli gelirimizi şöyle artırdık dediler. Ama ülkemizin dört bir yanında milletvekili arkadaşlarımızla dolaşıyoruz. Sayın genel başkanımız her hafta en az bir iki ilde esnafla, vatandaşla buluşuyor.

*Ancak vatandaşın gündeminde ne kalkınma var, ne milli gelirlerinde artış var, daha da perişan durumdalar. 2018 yılında sorumlu bir siyasi lider olarak, ana muhalefet partisini genel başkanı olarak sayın genel başkanımız iyi niyetli bir şekilde ekonomik kurmaylarıyla bir araya geldi.

*Yaklaşan ekonomik krizin etkilerinin azaltılması ve ekonomik krizin vatandaşlarımızı en az zararla etkileyeceği önemleri açıkladı. Kamuoyuna bu önlemleri duyurdu. Ancak maalesef halkın sorunlarına kulaklarını tıkamış, ortak aklı kabul etmemiş sarayın tek kişilik şahsın iktidarı o günkü uyarılarımızı hiç birisini duyulmadı, ya da işine gelmedi.

*Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, bu başarısızlık, beceriksizlik ve yönetemezliğin getirdiği sorunlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. 2018 yılındaki önerilerimiz dinlenseydi, bugün vatandaşımız içinde bulunduğu yoksulluğu, ekonomik buhranı ve fakirleşmeyi yaşamayacaktı.

“ŞİMDİ DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLERİ ARASINA GİRDİ”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştiren CHP'li Karaca sözlerine şöyle devam etti;

*Halkın gündeminden bihaber, halkın gündeminden uzaktan, yakından alakası olmayan, bir alyansla iktidara gelip ‘Eğer bir gün duyarsanız, bu alyans dışında servetim veya zengin olduğumu bilin ki haram yemişimdir' diye nara atan şahın şimdi dünyanın sayılı zengin liderleri arasına girdi.

*Saraylarda saltanat süren, sarayın büyülü şatafatından halkın yoksulluğunu görmez hale gelen tek kişilik şahsın hükümeti bugün ülkede yaşanan ekonomik buhranın tek sorumlusudur.

“BAKANLAR ARTIK BİLDİĞİMİZ BAKANLAR DEĞİL”

*Artık bakanlar bizim bildiğimiz bakanlar değil. Tepedeki emir ve talimat vermediği sürece ellerine kalem alıp imza atamıyor. Toplumun sorunlarından uzak saraydaki tek kişilik şahsın hükümeti hem bakanlarıyla hem milletvekilleriyle vatandaşın içinde olmadan sorunları görmezden gelerek sadece beşli çetenin, sarayın yandaşlarının zenginliğine zenginlik katmak için bütçeyi onların emrine tahsis ediyor.

*Yap-işlet-devret projeleriyle toplumun, vatandaşın alın teriyle biriktirdiği vergilerle oluşan bütçe har vurulup harman savruluyor. Şatafatlı yaşamlarını sürdürebilmek için yurtdışından yüksek faizle borçlanıp, vatandaşın alın terini o tefecilere maalesef peşkeş çekiyorlar.

*Peki vatandaş ne yapıyor? Vatandaş, ‘Artık bıktık. Yeter. Düşün yakamızdan' diyor. Ama vatandaşın içine girme cesareti gösteremeyip, sorunlarından habersiz her şeyi güllük gülistanlık sanan bu iktidar ne halkın sorunlarını çözebilir, ne de ekonomik buhranı çözebilir.

“ÖNCE LAFA BAKARIM LAF MI DİYE, SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE”

CHP'li Karaca açıklamasında, geçtiğimiz gün İzmir'e bir dizi ziyaretler için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Irak ve Suriye'ye asker çıkarma tezkeresinin 2 yıl daha uzatılma oylamasına ‘hayır' oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız” sözlerini eleştirdi.

CHP'li Karaca açıklamasının son kısmında şu cümlelere yer verdi;

*Çözüm var. Vatandaş da çözümü biliyor. O yüzden gittiğimiz her ilde bize diyorlar ki ‘Sandık isteyin. Erken seçim değil. Derhal seçim isteyin' diyor. Ancak sandıktan korkuyorlar. İçlerinde daha düne kadar başka bir siyasi partinin genel başkanıyken, ‘Hesap sormazsam namerdim' çığırtkanlıkları atıp sarayın koltuğunun altına girdiğinde de ‘Allah benim ömrümü de ona versin' diyecek kadar teslimiyetçi bir biatla yer alan, her türlü suç örgütleriyle boy boy fotoğraflar çektiren suç işleri bakanı İzmir'de boy göstermiş.

*Sayın genel başkanımız için söylediği cümleleri tekrar etmeyi CHP kültürüne yakıştıramam. Suç işleri bakanı olarak görevini sürdüren şahsın sayın genel başkanımızın övmesini biz zul sayardık. Övdüğü zaman kendimizden şüphe ederdik.

*O nedenle geçtiğimiz Haziran ayında Afyonun Dinar ilçesini Güney beldesi seçimine gelip, ‘Temmuz ayında ekonomi şaha kalkacak. Öyle bir şahlanacak ki Almanya'sı, Fransa'sı bizi kıskanacak' dediği, bugün ekonominin geldiği durum o gün ne kadar atıp tuttuğunu göstermektedir. Böyle bir zihniyet ve anlayışın söylediği cümleler bizim için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumuzda da değil.

*Artık topluma söyleyecek hiçbir sözleri yok. Toplumun karşısına çıkıp vaat edebilecekleri hiçbir söylemleri yok. Ne yapıyorlar, suni gündemler yaratarak, genel başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza sataşıp oradan toplumun fakirliğini, yoksulluğunu, açlığını saklamaktadırlar. Bu tür polemiklerle iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Toplumun dini inançları, milliyetçilik duyguları üzerinden koltuklarından kalkmak istemiyorlar.

*Ama vatandaşlarımızın onların milliyetçilik naralarına da inanmıyor. Artık MHP'li ve AKP'li seçmen de bunların naralarına inanmıyor. İnanmadıkları için kopuş yaşanıyor. İstedikleri kadar algı yönetmeye, sayın genel başkanımıza, partimize hakaret, tehdit boyutunca cümleler sarf etsinler.

*Bir söz vardır. Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adamı mı diye derler. Biz diyoruz ki gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan.

CHP'li Karaca açıklamasının ardından partililer ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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