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Suriye’de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Suriye’nin Mera kasabasında PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu. Saldırıda 3 polis de yaralandı.

Yayınlanma: 21:14 - 10 Ekim 2021 Güncellenme:
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Suriye’de hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Bugün akşamüzeri devriye görevini yapan polis özel harekat timinin bulunduğu zırhlı araca Suriye'nin Mera kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis özel harekat şehit olurken, 3 polis ise yaralandı.

YARALI POLİSLER TEDAVİ ALTINDA

Şehit ve yaralılar, olay yerinden tahliye edilerek, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye getirildi.

Yaralı polisler, Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastaneye gelerek yarılıların durumları hakkında bilgi aldı. İHA

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