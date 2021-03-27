SZC harflerinden çok korkuyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SÖZCÜ TV'nin RTÜK'e yaptığı logo değişiklik talebinin aylardır nedensiz yere bekletilmesini Meclis gündemine taşıdı. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Altay, SÖZCÜ TV'nin logo deşiğişiklik talebinin bir yıl 2 aydır bekletildiğini vurgulayarak şunları söyledi: “SÖZCÜ'nün SZC harflerinden korkacak kadar despotlaşmışsın. RTÜK'e verilen talimatla engel üstüne engel çıkarılıyor. Kanalı almış, frekansını almış, her şeyi var. Adını değiştirmek istiyor. ‘Sen SÖZCÜ'sün. Benimle çok uğraşıyorsun. Kirli çamaşırları ortaya çıkarıyorsun' diye onay vermiyorlar.”

HANİ KALKACAKTI: Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ekonomik reform eylem planında, özel sektör yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılacağı belirtildi. Buna karşın SÖZCÜ TV'nin logo değişikliği kabul edilmiyor. 21 Şubat 2020'de Sözcü TV RTÜK'e başvurmuş. SRT olan logosunu SZC olarak değiştirmek istiyor. Sözcü çalışanlarına ve yöneticilerine sesleniyorum, bunun kirli çamaşırlarını ortaya çıkardığınız sürece sizin isim değişikliği işleminizin gerçekleşmesi zor görünüyor.

MÜCADELEYE DEVAM: Birilerinin cesur ve özgür gazeteciliğe devam etmesi lazım. Saray'ın giyotini olmaktansa objektif gazetecilik ve televizyonculuk yapmak bir insanın bütün ömrü boyunca göğsünde taşıyacağı bir şeref madalyasıdır. Utanç madalyasından şeref madalyası bütün engellemelere rağmen daha iyidir. Eylem planında söylediğinizin tam tersini yapıyor, bu talebi reddediyorsunuz. Devlet yetkisini kötüye kullanıyorsunuz.

3-5 maaş alan bürokrat eleştirisi canlarını sıkmış

CHP'li Engin Altay, iktidarın açıkladığı reform eylem planında “Kamu görevlilerine başka kurumların yönetimde en fazla bir görev verilir” maddesinin olduğuna da dikkat çekti. Altay “Üç beş maaş alan bürokrat eleştirimiz canlarını sıkmış. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı kaç yerden maaş alıyor? Bu milletin suskunluğu asaletindendir, aklınızı başınıza alın” dedi. Aynı eylem planında üst düzey kamu görevlerine atanmada mesleki tecrübe şartlarının güçlendirilmesi ve kamuda taşıt alımı, kiralanması ve temsil giderlerine katı sınırlama getirilmesi de yer almıştı.