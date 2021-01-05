T.C. AKP’li belediyeye geri döndü

Çözüm sürecinde tabelalardan kaldırılan ve 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle CHP’li belediyelerde tabelalara yeniden eklenen T.C. ibaresi, AKP’li Trabzon’un Ortahisar ilçe belediyesi tabelasını da eklendi. İYİ Partili Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, 1 yıldır verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını söyledi.

BAŞKAN YAZMAK ZORUNDA HİSSETMEYELİM DİYEREK REDDETMİŞTİ

2019 yılı Kasım ayında yapılan Meclis toplantısında Çakıroğlu, T.C. ibaresinin tabelaya takılmasını talep etmiş ve Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bir yerde bir eksikliği kapatmak için Türkiye Cumhuriyeti diye yazmak için getirmeyelim. Bunu mutlaka yazarak değil yaşatarak yukarıya doğru çıkartarak evet Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet ilkesine yürüyerek yapalım.

Bazıları T.C. ibaresini de küçültmek adına da kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti doğru olanıdır. Bir eksikliğin tezahürü olarak yazmak zorunda kendimizi hissetmeyelim. Kocaman Türkiye Cumhuriyetinin Ortahisar Belediyesiyiz” diyerek teklifi kabul etmemişti.

1 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

İYİ Partili Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, daha önce verdiği önergenin reddedildiğini ancak mücadeleden vazgeçmedikleri belirterek, “Kendi adımıza, kişilikli siyaset olarak tanımladığımız duruşumuzda esas olanın ilkesellik ve toplumsallık olduğunu vurguladık. Bu minvalde derdimiz hiçbir zaman kişiler olmadı. Bu duruşumuzu yansıtan olgulardan birisi de çözüm sürecini pekiştirmek için tabelalardan kaldırılan T.C. ibaresinin tekrar tabelalara yazılmasıydı.

Kurumlar kişilerden ibaret değil ve devlette devamlılık esastır. Kişiler Devletin birliğini, milletin bütünlüğünü yaralayacak girişimler içinde olmamalı. Ana muhalefet partimizin de güçlü desteğiyle T.C.’nin tekrar tabelalarda olması gerektiği yerde yerini aldı. Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç bu isteklere kayıtsız kalmadı ve T.C. ibaresine belediye tabelasına taktırdı” dedi. Çakıroğlu, AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de en kısa zamanda T.C. ibaresini eklemesi gerektiğini dile getirdi.