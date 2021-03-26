Taciz ve şantaj iddiasıyla yargılanan CHP’li başkan beraat etti

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın “cinsel taciz” ve “şantaj” suçlarından yargılandığı davada, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine “cinsel taciz” davası düşürülürken, “şantaj” suçuyla yargılandığı davadan ise beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede CHP'li Uyanık'ın, farklı zamanlarda H.D.C. ‘yi taciz ettiği, ardından müştekiye şantaj yaptığı iddiası yer alıyordu ve Uyanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Beraat kararını yaptığı yazılı açıklamayla duyuran CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, şunları söyledi:

ÇİRKİN KARALAMA KAMPANYASI

– İktidar beslemesi havuz medyasının 6 aydır manşetlerinden düşürmediği, her fırsatta sosyal medyadaki yandaşlarıyla da destekleyerek gündemde tutmaya çalıştığı, salt itibarımı zedeleme ve şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kamuoyunda olumsuz algı yaratma amacı güdülen çirkin karalama kampanyasına konu asılsız suçlamalara ilişkin yapılan; Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/138 esas ve Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi 2019/442 esas numaralı dosyalardan yargılama neticesinde bugün beraat ettiğimi basın ve kamuoyu ile paylaşma gereği hasıl olmuştur.

– Davamın gerektirdiği biçimde hassasiyetle sürdürdüğüm mücadeleme leke vurmaya çalışanları mahveden bu beraat kararı, iktidara yakın medya ve onların yardakçısı olarak bu çirkin iftirayı dile getiren herkesin boynuna asılmıştır. Çünkü biliyorum ki; gün, mesnetsiz iddiaları gerçekmiş gibi yansıtmakta beis görmeyen, masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını yok sayan, şahsımı hedef göstermekten ar etmeyen havuz medyası ve yandaşları için hesap verme günüdür.

– Mahkeme tarafından tescillenen masumiyetim ve anayasal hak olan “lekelenmeme hakkım” ihlal edilirken; iktidara yakın medya ile koro halinde bu çirkin iftirayı dile getiren kimi çevrelerin, sırf parti içi ve parti dışı siyasi rekabet adına ne kadar çirkinleşebileceklerini de bu süreçte görme fırsatına kavuştum.

İFTİRACILARLA HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞMA VAKTİ

– Amacı, gerçekleri çarptırmadan, sansürlemeden halkla paylaşmak değil de siyasi rakiplerinin itibarına kastetmek olan, meslek ilkeleri ve ahlaki değerlerden bihaber olan, arsız suçlamalarla şahsıma saldırmayı kendine görev edinmiş olan havuz medyası, onların yandaşları ve bildiğimiz çevreler bugünün sonucunda suspus olacaklardır. Bugüne dek akıllarınca şahsımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef gösteren havuz medyası, sahiplerinden bugün ‘Aferin' alamayacaklardır.

6 AY SÜREN PLANLI SALDIRI

– Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi; benim verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. Alnım her zaman olduğu gibi bugün de açık, başım her zaman olduğu gibi bugün de diktir. Akıllarınca şahsıma ve şahsım aracılığıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yürüttükleri 6 aydır süren bu planlı saldırı, bugün ayaklarına dolanmıştır. Şahsıma yönelik bugüne dek gerek havuz medyası gerekse sosyal medyada yapılan bütün hakaret, iftira ve hedef gösterme eylemleriyle ilgili bugünden itibaren avukatlarım gerekli işlemleri başlatmıştır. Yapılan bu alçakça saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına engel olamayacaktır.