Tacizle suçlanan öğretmen daha önce de aynı suçtan yargılanmış

Sosyal medya üzerinden kaçak olarak çalıştırılan bir etüt merkezinde kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı paylaşımlarının ardından İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunmuş, iddialara ilişkin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Soruşturma kapsamında birkaç öğretmenin bir araya gelerek açtığı kaçak etüt merkezinde 6’ncı sınıf öğrencilere ders veren fizik öğretmeni M.D., 12 yaşındaki bir öğrenciyi 3-4 aydır taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SUZAN ŞAHİN: DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN BERAAT ETMİŞ

Olayı soru önergesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soran CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, tacizci öğretmenin 2018 yılında da aynı suçtan ağır cezada yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi. Bu tür olaylardaki cezasızlıkların, tecavüz eylemlerini meşrulaştırdığını söyleyen Şahin, şu sorulara yanıt aradı:

“ARAŞTIRMA YAPILACAK MI, CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK MI?”

– İskenderun ilçesinde yaşanan ve tepkilere yol açan söz konusu cinsel istismar iddiaları doğru mudur? Başka çocukların da istismara maruz kalıp kalmadıkları konusunda bir araştırma yapılacak mıdır? Bu konuda etkin bir soruşturma yürütülecek midir?

– İstismar uygulayan kişi tespit edilmiş midir? Bu kişi hakkında hangi cezai işlem uygulanacak mıdır? Söz konusu kişi hakkında daha önce çocuğa yönelik istismar suçundan başlatılmış bir soruşturma, dava var mıdır?

– Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara ilişkin olarak ikinci kez örselenmemesi ve travmatize edilmemesi için yeterli önlemler alınacak mıdır?

– İstismara maruz kalan kız çocuğuna psikolojik destek verilmesi sağlanacak mıdır?

– İzinsiz faaliyet gösteren Etüd merkezlerinin denetlenmesi ve kapatılması konusunda İçişleri Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılmakta mıdır? Buna benzer başka kayıt dışı etüd merkezi var mıdır? Hatay il ve ilçelerinde kayda geçen etüd merkezinde istismara ilişkin kaç başvuru vardır? Bu başvurulara ilişkin hangi idari ve adli işlemler yapılmıştır?

– Hatay il ve ilçelerinde çocukların cinsel istismarına ilişkin açılan dava sayısı nedir? Bu davaların kaçına Bakanlığınız müdahil olmaktadır?

– “Çocukların evlenebileceği”, “doğum yapabileceği” yönünde açıklamalar çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarındaki artışa neden olmuyor mu? Bu yönde yapılan ve çocuğun üstün yararı ilkesini tehlikeye atan açıklamalara ilişkin Bakanlığınız herhangi bir soruşturma başlatmış mıdır?

– 2002-2021 yılları arasında istismara uğrayan çocuk sayısı nedir? Yıllara ve illere göre dağılımı ne şekildedir? Bu yıllar aralığında çocuğa yönelik istismar suçundan ceza alan kişi sayısı nedir? Bunların kaçı cezaevindedir? Bakanlığınızın müdahil olduğu dava sayısı nedir?

– Bakanlığınızın çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler yapılması ve etkin mücadele yürütülmesi konusunda hayata geçirmeyi düşündüğü çalışmalar nelerdir? Bu konuda bütünlüklü politikalar ne zaman hayata geçirilecektir?