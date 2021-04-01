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Tartışma yaratan oylama için oylama yapılacak!

CHP, İYİ Parti ve HDP'in oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin yeniden oylanması için oylama yapılacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:30, 01/04/2021
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Tartışma yaratan oylama için oylama yapılacak!

CHP, İYİ Parti ve HDP’in oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi’nin yeniden TBMM Genel Kurulu’na getirileceğine dair haberler muhalefeti alarma geçirmişti.

Bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Tartışmaları manipülatif görüyorum. İtiraz üzerine Başkanlık Divanı toplandı. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır” dedi. Teklifin yeniden oylanması için oylama yapılacağı öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “10 gün içinde eylemli İç Tüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz” dedi.

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CHP HDP İYİ Parti
Yayınlanma Tarihi:14:23,