Tartıştığı baldızını sokakta bacağından vurdu

İstanbul Ümraniye'de boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, tartıştığı baldızını sokakta silahla bacağından vurarak yaraladı.

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Olay, Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan İbrahim Polat , bir süre kendisinde kalan çocuklarını eşinin kız kardeşi Pınar Yüzügüldür’e bırakmak için evine gitti. Bu sırada çocuklar babalarından ayrılmak istemeyerek ağlamaya başladı. Pınar Yüzügüldür ile İbrahim Polat arasında tartışma çıktı.

Polat, Yüzügüldür’ü silahla bacağından vurarak yaraladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.