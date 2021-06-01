Taşocağı savaşını köylüler kazandı

Aydın – Denizli otobanına mucur sağlamak için Türkiye'nin kekik üretim merkezi Pamukkale'ye bağlı Güzelpınar köyünde kurulan taş ocağının faaliyetleri durduruldu. Ramazan bayramında ocağı basan ardından dün de çalışmaların sürdüğü ocağı basıp makineleri durdurmak isteyen köylüler, jandarmanın engel olmasından sonra Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile görüşmüştü. Valilik binası önünde arbedenin yaşanmasına neden olan görüşmede Atik'in bölgede inceleme yaptıktan sonra karar vereceği belirtilmişti.

VERECEĞİ ZARAR ANLATILDI

Atik bu sabah Güzelpınar'a gelerek köylülerle görüştü. Muhtar Ergün Gürsoy, Atik ve beraberindekileri önce kekik tarlalarına götürdü. Burada taş ocağı faaliyetlerinin yıllık 50 milyon dolar ihracatı yapılan kekiklere vereceği zarar anlatıldı. Gürsoy, kekiğin üzerini örten toz gelişmesini engellediği gibi yağ oranını düşürüyor, kalitesini etkiler hatta ölmesine neden oluyor” dedi. Gürsoy taş ocağının aynı zamanda bölgedeki ormanlık alan ve meyve bahçelerini de etkilediğini kaydetti.

Denizli Valisi Atik burada köylülere seslenerek; “Geldim gördüm. Yerinde görmek daha başka. Mesaj alınmıştır” diye konuştu. Atik kekik üretimine ve yıllık ihracata dair köylülerden bilgi aldı. Atik ve kalabalık köylü grubu daha sonra Meşelik mevkiine geçti. Burada yine kekik tarlaları incelendi. Bölgedeki hakim bir tepeden taş ocağının kurulduğu alan ve ekili alanlar incelendi. Taş ocağına gitme gereği duymayan Atik, “İncelemimizi tamamladık. Göreceğimizi gördük. Gereğini yapacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.

DÜNYANIN KEKİK MERKEZİ

Muhtar Gürsoy burada yaptığı açıklamada; “Artık bu konu kapandı. Valimiz söyledi, taş ocağı kapatılacak. Ekipmanlarını toplayıp gidecekler. Daha önemlisi burada bir daha böyle bir durum olmayacak” ifadelerini kullandı. Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de “Taş ocağının faaliyetlerini sürdürmesi bölgedeki üretimi bitirebilirdi. Bu bölge dünyanın kekik üretim merkezi. Taş ocağı sadece Güzelpınar değil bölgedeki tüm köyleri ve ekili alanları etkileyecekti. Sağduyulu bir karar alındı” diye konuştu.