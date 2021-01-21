Tatil cenneti Marmaris’in yeşili imara mı açılıyor?

Cumhurbaşkanlığı tarafından üzerinde en az 5 ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapıların bulunduğu ormanlık alanların ‘yerleşim yeri' olarak tanımlanmasının ardından Marmaris'teki ormanlık alanda dikkat çeken ağaç kesimi yapıldı. Balan Dağı'nda bine yakın ağacın kesildiği 7 metre genişliğindeki yol için Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ‘yangınlara karşı yol genişletme ve temizlik' dedi. Fakat üzerinde kamu binaları bulunurken bile genişletme çalışmasının yapılmadığı yollarda, binaların boşaltılmasıyla birlikte aniden böyle bir çalışmanın gerçekleşmesi kuşku yarattı. Çamlı Mahallesi'nden Mehmet Özkan savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özkan şunları söyledi: “İşçiler ve yetkililer yol genişletme işi olduğunu söylediler. Bölgede yerleşim merkezi yok ki yolun neyi genişletiliyor? Kaldı ki yol genişliği 5 metre asfalt ile birlikte asfaltın her iki yanında da ayrıca birer metre genişlikle 7 metreye ulaşıyor. Bu alanda resmi kurumlar varken TIR'lar çok rahat gidip geliyordu. O zaman sıkıntı çekilmiyordu da şimdi mi çekiliyor?”

Boşaltılan tesislerin bulunduğu alan ile o bölgeye kadar olan 9,8 kilometrelik ulaşım boyunca Marmaris Körfezi ve arkasındaki açık deniz, Rodos Adası ve diğer yandan da Gökova Körfezi'ni izlemek mümkün. Durum böyle olunca da yıllarca yol kenarı temizliğin yapılmadığı alanda aniden yüzlerce ağacın kesilmesi soru işareti yarattı.