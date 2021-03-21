TBMM’de aranmak istenen CHP’li Emir: Masum görüntülü bir mini darbe provası ile karşı karşıyayız

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in TBMM yerleşkesine girerken aracı polisler tarafından aranmak istendi. Polislere neden arama yapıldığını soran Emir, “Bugünün öneminden dolayı, talimatlar bu şekilde” yanıtını aldı.

Talimata tepki gösteren Emir, “Meclis başkanı polise milletvekillerinin aracı aranmadan Meclis'e alınmaması talimatını vermiş. Anayasa’yı ve dokunulmazlığım olduğunu bildiğine göre milli iradeye karşı darbe girişiminde sanırım. Bilsin ki 15 Temmuz'da bu Meclis'e girdim. Hukuksuzluğa pabuç bırakmayız” dedi.

“KİMSE ANAYASA’DAN ALMADIĞI BİR YETKİYİ KULLANAMAZ”

Arama yapılmasını kabul etmeyen Emir, meclis yerleşkesinin önündeki girişte yaptığı açıklamada, “Buradaki polisler bir milletvekili dahi olsa aracını aramadan içeri alamayacaklarını, meclis başkanının böyle bir emir verdiğini söylediler. Oysa milletvekili, bir mahkeme kararı olmaksızın dokunulmazlığı var iken aranamaz, sorgulanamaz, tutulamaz. Hele hele çalıştığı yer olan meclise girerken böyle bir muamele asla yapılamaz. Kimse keyfi davranamaz. Kimse Anayasa’dan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Meclis başkanının ilk önce Anayasa’ya uyması beklenir” diye konuştu.

“MASUM GÖRÜNTÜLÜ BİR MİNİ DARBE PROVASI”

Tepkilerini sosyal medyadan sürdüren Emir, “Anlaşılan meclis başkanı ihtiyaç duyarsa Anayasa’yı çiğnemek pahasına, milletvekillerinin meclise girmesini engelleyebileceğini düşünüyor. Şu halde masum görüntülü bir mini darbe provası ile karşı karşıyayız demektir” dedi. CHP’li Emir, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “Özür dilemelidir” çağrısında bulundu.

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