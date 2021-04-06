TBMM’de Çin Büyükelçiliğinin paylaşımına tepki

TBMM Genel Kurulu'nda Çin Büyükelçiliği paylaşımı gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ankara Çin Büyükelçiliği'nin bir ödev olan ilkeyi bugünkü tarihli bir ‘tweet' Genel Başkanları zikretmek suretiyle ihlal ettiğini belirterek, “Bu, iktidarın Çin’e karşı izahı zor hoşgörüsünden cesaret alan bir eylemdir. Siyaset kurumuna karşı işlenmiş bu hadsizliği kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının da Çin’in Ankara Büyükelçiliğinin kullandığı bu tehdit mesajını kınamasını bekliyoruz. Çin Büyükelçiliğinin bu “tweet”i Sayın Genel Başkanımızın hâlen zulme tabii tutulan Uygur Türkleriyle ilgili Doğu Türkistan’a dair bir açıklaması üzerine yapılmıştır. Ayıp işlemiştir” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Çin Büyükelçisi ile ilgili olarak, “Bu konu diplomatik kuralları aşan, diplomatik nezaketi tamamen göz ardı eden bir davranış şeklidir; kabul edilemez. Böyle bir paylaşımı doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağırılarak gerekli uyarılar ve bu konuyla ilgili tepkilerimiz dile getirilecektir. Türkiye’de siyasi partilerin ne zaman ne konuşacakları, hangi ölçüde konuşacakları ve bunu tayin etme hakkının da bir başka ülkenin büyük elçisine düşmediğini açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Bu, bizim demokratik kurallarımıza aykırı bir davranış şeklidir, şiddetle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALEDİR”

Türkkan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teşekkür ederek, “İktidar, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisinin attığı bu ‘tweet’ neticesinde 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesini açıkça ihlal etmiş durumda. Yapılan açıklama alenen devletimizin iç işlerine müdahaledir. Türk devleti -biraz evvel Sayın Başkan da bahsetti- büyükelçiyi çağırarak buna bir karşılık vermeye hazırlanıyor, onu gördük, memnun olduk” diye konuştu.

“YAZIKLAR OLSUN”

CHP Grup başkanvekili Engin Altay, Çin Büyükelçisi'ne haddini bilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çin Büyükelçisi, Sayın Meral Akşener’e ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanına ayar veriyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, devleti o büyükelçiyi kulağından tutup sınır dışı edemiyorsa yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

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