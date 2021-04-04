Temel Karamollaoğlu’ndan bildiri açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Türkiye'nin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması ve tartışılmasının faydalı olduğunu, meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılması gerektiğini söyledi.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİDİR”

Karamollaoğlu, “Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metotları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir” dedi.

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