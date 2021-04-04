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Temel Karamollaoğlu’ndan bildiri açıklaması

Emekli amirallerin, son dönemde gündeme gelen takkeli amiral ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması hakkında yayınladığı bildiri tartışma yarattı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bildiriye ilişkin açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:42, 04/04/2021
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Temel Karamollaoğlu’ndan bildiri açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Türkiye'nin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması ve tartışılmasının faydalı olduğunu, meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılması gerektiğini söyledi.

“DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİDİR”

Karamollaoğlu, “Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metotları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir” dedi.

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