Temizlik personeli için KPSS’den 70 puan şartı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere toplam 60 personel alımı için ilana çıktı. İlanda temizlik hizmetleri için alınacak 3 personel için KPSS puanının en az 70 puan şartı konulması dikkat çekti. Temizlik personeli alımı şartına 70 puan istenmesine ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş, "50 türlü telefon trafiği işin içerisine giriyor. Bizim yapmış olduğumuz bu KPSS şartı adaletli. Sonrasında birçok siyasi arayacak ‘onu al’ diyecek" ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitesinin çeşitli birimlerden görevlendirmek üzere hemşire, psikolog, sağlık teknikleri, diş protez teknikeri ve temizlik personeli olmak üzere toplam 60 personel almak üzere ilana çıktı.

Alınan personeller arasından üç adet temizlik personeline KPSS'den en az 70 puan alma şartı tartışma yarattı. Başvuru yapacak vatandaşlar temizlik personeli alımına KPSS'den 70 puan şartının konulmasına anlam veremediklerini kaydetti.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Temizlik hizmetleri için alınacak personellerin şartları şöyle:

*Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,

*Temizlik görevinin devamlı yapmamasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,

*2020 KPSS94 puanı en az 70 olmak.

“KPSS ŞARTI OLMAZSA 50 TÜRLÜ TELEFON TRAFİĞİ İŞİN İÇERİSİNE GİRİYOR”

KPSS puan şartının konulmaması durumunda siyasi ve farklı yerlerden personel alımı için tekliflerin yapıldığını belirten Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş,

“Cumhurbaşkanlığı tarafından bize gönderilen kadrolarda dikkat ederseniz içerisinde çoğunlukla hemşire, teknisyen ve üç tane de işçi vermişler. İşçilerin alınma şartlarında da kendilerine göre KPSS şartı var.

Ben bu durumu daire başkanımıza sormuştum kendisi bana, ‘şimdiye kadar çıkmış olduğumuz bütün ilanlarda biz bu şartı koyuyoruz' dedi. Bizim yapmış olduğumuz bu KPSS şartı adaletli. Sonrasında birçok siyasi arayacak ‘onu al' diyecek. Ama KPSS şartını koyunca herkes hakkına razı olacak.

Eğer KPSS şartı olmayınca neye göre eleyeceğiz? Siyasilerin bana söylemelerine göre karar değiştirmem gerekiyor yada başka arayacak ‘şu daha iyi çocuktur' diyecek ve onu işe almamızı söyleyecek. 50 türlü telefon trafiği işin içerisine giriyor.

Bizim ki bu gibi tekliflere kapatılması amacıyla yapılmış olan bir tercihtir. KPSS puanı alın teridir puanları sıralamaya koyup öyle personel alımı yapılacak bununda adaletli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.