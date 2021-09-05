Tersine göç başladı, yoğunluk 10 katına çıktı

Salgın önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarından hemen önce turizm merkezlerine yaşanan akın tersine döndü. Kuşadası, Didim, Bodrum gibi turistik merkezlerden yaşadıkları büyük kentlere doğru yola çıkanlar nedeniyle gidiş yönündeki araç yoğunluğu on katına çıktı, otoban girişi için kavşak konumundaki Söke ve Selçuk’ta araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Latif SANSÜR

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Tatil yörelerinde yazlıklarında veya konaklama tesislerinde yaz aylarını geçirenler, okullarda yüz yüze eğitimin yarın başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna girdi.

Akşam serinliğinde yol almak isteyenlerin araçları konvoylar oluşturdu.

TRAFİK FELÇ OLDU

Kuşadası, Didim ve Bodrum'a kavşak konumundaki Aydın'ın Söke, İzmir'in Selçuk ilçelerinde, İzmir ve İstanbul yönüne gidiş trafiği felç oldu. Araç kuyrukları kilometreleri buldu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Şehirlerarası yoldaki trafiği rahatlatmak için yoğun çaba harcayan trafik görevlileri, sürücülere evlerine dönerken çok dikkatli olmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Yollardaki trafiğin normal zamanlardan en az on kat fazla olduğunu hatırlatan ekipler, uykusuz direksiyona geçilmemesi, aşırı hızdan kaçınılması ve sık sık mola verilmesi gerektiğini hatırlattı.

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