Tevfik Göksu İBB’yi eleştirmişti, kendisi yüzde 50 düşürdü

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu nisan ayı meclis oturumlarında oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporuna muhalefet şerhi düşen CHP grubu adına konuşan meclis üyesi Kemal Şahin, belediyenin 2020 yılı bütçe gelirinin 303 milyon 632 lira, giderinin ise 363 milyon 696 bin lira olduğunu belirterek “Gayrimenkul satışlarına rağmen bütçe 60 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı borç toplamı 244 milyon 863 bin TL iken bu borç tutarı 2020'de yüzde 28 artarak 313 milyon 219 bin TL'ye ulaştı. Bu rakamlar Esenler Belediye'sinin bir borç sarmalında olduğu gösteriyor” dedi.

“HEDEF 17 BİNDİ, 3 BİN KİŞİYE YARDIM EDİLDİ”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyetleri için 2020-2024 stratejik planında yardım yapılacak kişi sayısını 2020 yılı için 17 bin kişi olarak belirlendiğini aktaran Şahin, sadece 3 bin 838 kişiye yardım edilebildiğini söyledi. Şahin “Pandemi döneminde daha çok ihtiyaç sahiplerine yardımlarınızla ulaşmanız gerekirken, hedeflediğiniz sayının çok altındasınız. Oysaki stratejik planınızda ilçemizde önemli sayıda yardıma muhtaç aile ve bireylerin olduğunu tespit etmişsiniz. Tespitleriniz doğrultusunda çalışmıyorsunuz” diye eleştirilerde bulundu. Şahin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında sosyal yardımlara 11 milyon bütçe ayırmışken, 2020 yılında bu rakamın yarı yarıya düşürülerek 5 milyon 470 bin TL'ye indiğine dikkat çekti. “İşsizliğe çare oluyoruz” sloganıyla tanıtımı yapılan 7 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Esenler Kariyer Merkezi(ESKAM) ile 2020 yılında sadece 2 bin 257 kişiye istihdam sağladığını kaydeden Şahin “Buradan şu anlaşılıyor; Esenler'de ya işveren yok, ya işsiz insan yok ya da ESKAM yetersiz bir merkez” dedi.

“BELGENİZ VARSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN”

Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında PKK tartışması da çıktı. AKP'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan faaliyet raporu ile ilgili yaptığı konuşmada “55 binden fazla aileye yardım yaptık. Pandemiye rağmen bütçesini en güzel kullanan bir belediyeyiz. Bizim 10 yıldır yaptığımız bir proje ESKAM'ın benzerini şu an İBB yapmaya çalışıyor. Bir farkla; gizli ve açık ortaklarına paylaştırarak. Yüzde 35'ini İYİ Parti, yüzde 35'ini de kendilerini hiçbir şekilde saklamayan PKK'nın arka bahçesi HDP'ye paylaştırmak suretiyle…” dedi. CHP'li Şahin Arslan'a itiraz ederek “Bunu ispatlayabilir misin? Ses kaydı alıyorum. Sözünüzü geri alın. İBB'de PKK'lılar mı çalışıyor?” dedi. Arslan da “Yüzde 35'ini açık ortağınıza, yüzde 35'ini de gizli ortağınıza verdiğinizi herkes biliyor” karşılığını verdi. Şahin de AKP'lileri ellerinde belge varsa savcılığa suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

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