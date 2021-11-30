TİGEM tarlaları kiraya veriyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini sezonluk olarak partiler halinde kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 11.207 dekar tarım arazisinin kiralanmasına ilişkin ihale 8 Aralık 2021 günü saat 14.00'de İşletme İdare Binası'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhale, iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde aynı yer ve şartlarla 15 Aralık 2021 günü tekrar edilecek.
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