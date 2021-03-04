Times Meydanı’ndaki ‘Stop Erdoğan’ reklamına AKP’den tepki

New York'taki Times Meydanı'nda FETÖ terör örgütü mensupları tarafından verildiği öne sürülen dijital ekran reklamına hem Amerika'daki hem Türkiye'deki vatandaşlardan sert tepki gördü.

ABD’de faaliyet yürüten ‘Advocates of Silenced Turkey’ adlı oluşum tarafından verilen reklama Twitter üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik ise şunları kaydetti:

İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZ

* FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır.

* Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz.

* FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir.

* FETÖ, Türkiye'ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York’ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi” dedi. (İHA)