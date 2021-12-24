Tıp öğrencileri isyan etti: 3 aylık burs ile sadece steteskop alınabilir

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) burs ile kredisine yapılan zam geleceğin hekimleri olacak tıp öğrencilerini memnun etmedi. TTB'ye bağlı Tıp Öğrencileri Kolu, zamlanan ücretin yeterli olmadığını belirterek, açıklanan miktarın öğrencilerin geçinebilecek düzeye getirilmesi ve kredilerin bursa çevrilmesi talebinde bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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Eğitimleri sırasında maddi olarak destek almak isteyen üniversite öğrencilerinin KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerine 2022 yılı için zam geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, KYK burs ile kredisi 2022 yılında lisans öğrencilerinde 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 lira, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 lira olarak belirtildi.

Ekonomik şartların her geçen gün ağırlaşması sebebiyle öğrenimlerinin zorlaştığını ifade eden tıp öğrencilerini zamlanan KYK burs ve kredi ücretleri memnun etmedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Artan KYK burs ve kredi ücretlerinin yeterli olmadığını ifade eden Türk Tabipler Birliği'nin bünyesindeki Tıp Öğrencileri Kolu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım tıp öğrencilerinin hem taleplerini hem de sıkıntılarını dile getirdi.

Paylaşımda bir tıp öğrencisinin vazgeçilmezi olan stetoskobu bile üç aylık bursla alabildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“KYK miktarı 850 lira olarak açıklandı. Tıp eğitimimizde artan zamlar ile çıkartamadığımız notlar, alamadığımız kitaplar ve materyaller, TUS dershanelerinin fahiş fiyatları ile karşı karşıyayız. Bugün bir stetoskopu hiçbir harcama yapmadan 3 aylık bursumuzla ancak alabiliyoruz. Açıklanan bu miktar değil sadece eğitim masraflarımızı karşılamaya, barınma, yemek gibi en temel yaşam giderlerimizi dahi karşılamaktan uzaktır. Bizler ne geleceksizlik kaygısıyla boğuşmak ne ay sonunu getirememekten derslerimize odaklanamamak istemiyoruz. Ekonomik krizin yükünü biz öğrenciler taşımak istemiyoruz!”

“TIP ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞINA GÖÇ ETMEK İSTİYOR”

Tıp öğrencilerinin sıkıntılarını anlatan sosyal medya paylaşımı ile ilgili açıklamada bulunan TTB Tıp Öğrenci Kolu Merkez Yürütme Kurulu üyesi Helin Çakır(21), sağlık alanında yaşanan sorunlar ve ekonomik şartların ağırlaşması sebebiyle tıp öğrencilerinin artık yurtdışına göç etmek istediğini ifade etti.

Açıklamasında artan KYK burs ve kredi ücretlerinin tıp öğrencileri için yeterli olmadığının altını çizen ve kendisinin de Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp öğrencisi olduğunu dile getiren Helin Çakır şu ifadelere yer verdi:

“KYK burs ve kredi ücretlerine yapılan zam bile bize yeterli gelmiyor. Şuanda tıp öğrencileri arasında inanılmaz bir şekilde yurtdışına göç etme isteği var. Bu konuda sosyal medya grupları açılıyor. Sağlık sistemindeki aksaklıklar, yaşanan sorunlar sebebiyle tıp öğrencileri artık Avrupa'daki ülkelere göç etmek istiyor. Türkiye'de kalmak isteyen arkadaşlar ise TUS sınavına girmek zorundular. Bunun için dershanelere gitmek gerekiyor.

Bir dershane ücreti bile 60-70 bin lira fiyattan başlıyor. Bunu bir tıp öğrencisinin veya ailesinin karşılaması mümkün olmuyor. Ev kiraları bile 2 bin ile 2500 lira arasında değişiyor. İki tıp öğrenci bir ev kiralamaya kalksa bunu ödemekte zorlanıyor. KYK'nın yurtları da aynı. KYK'da bulursan şans, ücretini ödeyebilmek ise büyük bir şans. Şimdi burs ücretlerini artırdılar, KYK yurtlarındaki ücretlerde artacağına inanıyoruz. Zaten devletin bize verdiği KYK ücretinin yarısını barınmaya veriyoruz.”

Tıp öğrencisi Çakır ayrıca, çıkarmak zorunda kaldıkları notların bile pahalandığını belirterek, “Şuan çıkardığımız notlara para yetiştiremiyoruz. Birçok arkadaşımız yazının puntolarını düşürerek sayfa sayısını düşürmeye çalışıyor” diye konuştu.

“İNTÖRN HEKİMLERİN SORUNLARI İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Tıp Öğrenci Kolu MYK üyesi Helin Çakır, hastanelerde staj yapan intörn hekimlerin yaşadıkları sorunları kamuoyuna taşımak için bir çalışma başlattıklarını ifade ederek açıklamasına şöyle devam etti:

“İntörn hekimlere yönelik bir çalışma başlattık. İntörn hekimleri hiçbir özlük haklarının olmadığı, sigorta kapsamlarının dar olduğu, ücretlerinin düşük olduğu zor koşullarda çalışıyorlar. Bir görev tanımları bile yok. Biz intörn hekimleri bir çalışan mı yoksa öğrencimi belli değil. Kafalarda böyle bir soru işareti var. İntörn hekimlerinin sorunlarını tespit etmek ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir anket çalışması başlattık. Bu anket çalışmamızın sonrasında oluşturacağımız raporu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.”

“DEVLETİN ÖĞRENCİLERE BURS SAĞLAMA ZORUNLULUĞU VAR”

Açıklamasında son olarak tıp öğrencilerinin taleplerinden söz eden Helin Çakır, öncelikle öğrencilere verilen KYK ücretlerinin burs olarak verilmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Bizler ne yurtdışı hayalini kurmak, nede ülkemizde kalıp her gün zorlaşan çalışma koşullarında çalışmak istemiyoruz. Zaten bizlerin fakülte sürecinde başlayan maddi ve manevi zorlu bir süreç içerisine giriyoruz. Bu süreçte devletimizden gereken desteği göremiyoruz. Ne materyaller noktasında, burs ücretleri konusunda.

İntörn hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini, KYK ücretlerini yükseltilmesini ve tüm kredilerin bursa çevrilmesini istiyoruz. Devletin öğrencilere burs sağlaması konusunda bir zorunluluğun olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bazı kesimlerin milyonlarca lirayı bulan vergi borçları siliniyor. Silinen vergi borçlarının yarısı kadar bizlere burs imkanı sağlayabilirler.”

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