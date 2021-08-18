Toplu hayvan mezarı için yetkili isimden açıklama geldi

Tepeören'deki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı’ndaki skandal görüntülerin ardından toplu hayvan mezarı hakkında açıklama geldi. Tepeören Bakımevi Başkhekimi Mevlüt Maytalman, "Biz dışarıdan sadece ölmüş hayvan getirmiyoruz. Birkaç hafta kalmış, kurtlanmış hayvanları da getiriyoruz.” dedi. Tepki çeken hayvan mezarı iş makineleriyle kapatıldı.

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İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'ndaki telef olmuş hayvan cesetlerinin görüntülerinin ardında iş makineleri telef olmuş hayvan cesetlerinin olduğu alanı kapattı. Basının geldiğini gören iş makinaları alandan uzaklaştı.

Güvenlik görevlileri basın mensuplarını toplu hayvan mezarının bulunduğu alandan uzaklaştırmaya çalışırken alana gelen bakımevinin başhekimi Mevlüt Maytalman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“BAZEN GÖMÜLER GECİKEBİLİYOR”

Maytalman, ” Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir. Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz.Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum” diye konuştu.

Maytalman, “Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukara atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor” diye konuştu. (İHA-DHA)