Torbalı için mahkeme kararını verdi, AKP’nin talebi reddedildi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un görevdeyken hayatını kaybetmesi sonrasında, Torbalı belediye meclisinde belediye başkanlığı seçimi yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mithat Tekin belediye başkanı seçilmişti. Seçimi kaybeden AKP, Torbalı seçimini yargıya taşımıştı. Mahkeme son kararını açıklayarak AKP'nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

İzmir 1'inci idare mahkemesinin AKP'nin talebini reddetmesinin ardından açıklamalarda bulan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Adalet yerini buldu. Adalet işletildiği zaman kararın lehimize olacağını biliyorduk. Torbalı’da hizmet sekteye uğramadan devam edecek” dedi.

“AKP ORTAYA KOYULAN İRADEYİ KABUL ETMİYOR”

Yücel açıklamasında şunları söyledi:

* Torbalı'da yasalara uygun bir seçim yapılmıştır. Ancak herhangi bir seçimi AKP dışında bir partinin adayı kazanırsa, AKP'nin ortaya koyulan iradeyi kabul etmesi mümkün olmuyor.

* Biz Sayın Mithat Tekin'in Torbalı belediye başkanı seçilmesiyle Torbalı halkının seçimlerde ortaya koyduğu iradenin kazandığını ve Torbalı'ya hizmetten başka bir gündemimiz olmadığını ifade etmiştik.

* Türkiye'de yasalar işletildiğinde adalet de sağlanıyor. Buna son zamanlarda pek şahit olmasak da, mahkemenin Torbalı belediye başkanlığı seçimi hakkında verdiği karar sadece lehimize olduğu için değil, ülkemizde adalete olan inancın ve güvenin devam edebilmesi açısından da bizleri sevindirmiştir.

* Zaten hiç ara vermediğimiz hizmetlere, belediye başkanımız ve belediye meclisimiz şimdi daha çok odaklanacak ve Torbalı için çalışmaya devam edeceklerdir. Kazanan Torbalı halkı ve halkın iradesi olmuştur.