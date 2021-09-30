Torbalı’da Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde Batuhan Barlak'ın (17) Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından ilçede gerginlik arttı. İlçede Suriyelilere ait bir ev yakıldı ve bazı evlere taşlı saldırı düzenlendi. Ayrıca, Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

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Torbalı ilçesinde iddiaya göre, yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı siteye geldi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, olayın yaşandığı site ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, tarım işçisi M.A. sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, “İyi akşamlar, ulan” diyerek seslendi. Barlak'ın “Ne diyorsun, ulan sen” diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. DHA