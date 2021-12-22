Torpil listesi Sayıştay raporundan çıktı
Sayıştay raporunda AKP'nin TCDD'ye 92 bürokratı usulsüz atadığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan bazı belgeler yayımlayan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "işte torpilin belgesi" ifadelerini kullandı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) sınavsız atama yapıldığına dair belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
92 bürokratın usulsüz atandığını belirten Yavuzyılmaz, ‘işte torpilin belgesi’ ifadelerini kullanarak, “AK Parti'nin TCDD'de usulsüz olarak sınavsız atadığı 92 bürokratın listesini açıklıyoruz. Torpilin belgesi! Kaynak: TCDD Genel Müdürlüğü-TCDD Taşımacılık A.Ş. 2020 Yılı Sayıştay Raporları” dedi.
İşte CHP’li Yavuzyılmaz’ın paylaştığı o belgeler;