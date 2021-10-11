Tosuncuk’a bir kötü haber daha

Binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 2 bin 608’er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, 130 müştekinin zarara uğradığı kaydedilmişti.

İddianamede, 17 şüphelinin “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edilmişti.

İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin önümüzdeki günlerde duruşma günü vereceği öğrenildi.

Öte yandan, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis ile cezası istemiyle Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürüyor.

İlginizi Çekebilir Tosuncuk: Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum