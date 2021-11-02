Tosuncuk’un ağabeyi İstanbul’a doğru yola çıktı

Çiftlikbank dolandırıcılığın kilit ismi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay’da Türk İnterpol ekiplerine teslim oldu. Türkiye’ye gelmek için polis ekipleriyle yola çıkan Aydın’ın 18.30’da İstanbul’da olması bekleniyor.

Habip ATAM

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Türkiye’de, binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı öne sürülen Çiftlik Bank davasının sanığı ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın geçtiğimiz Temmuz Ayı'nda Uruguay'da teslim olmuştu. İstanbul'a getirilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın yakalanması için de Uruguaylı yetkililerle görüşmeler başlatılmıştı.

Türkiye ile Uruguay arasındaki görüşmelerde Fatih Aydın'ın Türkiye’ye teslimi için karar verildi. Aydın'ın teslim alınması için, Türk İnterpol Daire Başkanlığında görevli biri müdür 4 polis Uruguay'a gitti. Aydın, teslim alındıktan sonra Brezilya Sao Paulo aktarmalı olarak İstanbul'a getirilmek üzere uçağa bindirildi.

AKŞAM İSTANBUL’DA OLACAK

Tarifeli uçakla Türkiye'ye doğru yola çıkan Aydın'ın bulunduğu uçağın akşam 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

4 GÜN GÖZALTI

Fatih Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren 4 gün süreyle Mali Suçlar Müdürlüğü'nde gözaltına alınması kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.

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