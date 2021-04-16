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Trafik polisinin vatandaşla tartışması gündem oldu

Bir trafik polisinin otobüs şoförüyle yaşadığı tartışmayı kayıt altına alan vatandaşa, "Yaptığın şey bir terör suçu. Onu siliyorsun" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:19, 16/04/2021
HaberlerGündem

Ankara’da çekilen, bir trafik polisinin vatandaşla tartışığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Polis memuru tartıştığı otobüs şoföründen kimliğini isterken, memurun üslubunu yanlış bulan bir vatandaş o anları kameraya aldı.

Görüntüleri kaydeden vatandaş ilk önce bir polis memuru tarafından çekim yapmaması konusunda uyarıldı.

Otobüs şoförüyle tartışma yaşayan kadın polis memuru ise, görüntüleri kaydeden vatandaşa “Yaptığın şey bir terör suçu. Onu siliyorsun” diyerek yaklaştı. “Çekemezsin sen beni. Hatam olduğumu düşünüyorsan git karakola şikayet et. Sil onu” uyarısında bulundu.

Vatandaş ise, “Niye çekemeyeyim? Ben halkım. Senin hata yaptığını ben gördüm” yanıtını verdi.

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