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TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek

Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için Ankara'da TSE (Araç) Kontrol Merkezine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar bu tesisin işletilmesi işi ihale edilecek.

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TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri, ambulans ve acil sağlık araçları ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, vb. işlemler gerçekleştiriliyor

İhale, 7 Eylül 2021 tarihinde saat 10.30'da Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar Ankara adresinde, kapalı teklif usulü ile yapılacak.

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Ankara Sağlık