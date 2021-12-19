TÜGVA eski yöneticisi ve arkadaşları hastanede dehşet saçtı

Gaziantep’teki özel bir hastanede aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 çalışan, bir dönem TÜGVA Gaziantep İl Yönetimi’nde bulunan avukat Esat Tabur ile bir grup arkadaşının saldırısına uğradı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Saldırı, Şahinbey ilçesindeki Özel Hatem Hastanesi'nde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre avukat Esat Tabur’un 2 aylık çocuğu aniden fenalaşınca annesi tarafından Hatem Hastanesi'ne getirildi. Küçük çocuğu acilde müdahale edilirken anne de eşini aradı. Arkadaşlarıyla birlikte hastaneye gelen Tabur’a acil hekimi çocuğunun durumunun iyi olduğunu, ancak birkaç saat gözetim altında tutulmasını önererek kayıt işlemlerinin yapılmasını istedi.

“BENİM KİMLİĞİMLE KAYIT YAP”

İddiaya göre, avukat Esat Tabur, kayıt bankosuna giderek çocuğunun hastane girişinin yapılmasını istedi. Ancak görevli çocuğun kimliğini istedi. Çocuğun kimliği olmayınca baba kendi kemliğini verdi. Ancak, Tabur’un kimliği üzerinden kayıt yapılamayınca görevli bu kez görevli annenin kimliğini talep etti. Bu sırada çıkan arbede üzerine görevli, babanın kimliğiyle kayıt yapılıp yapılmayacağını öğrenmek için hastane gece yönetimini aramak isteyince tartışma büyüdü. Tartışma yerine gelen güvenlik görevlisi olaya müdahale etti ve Esat Tabur’u uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Tabur ile bir arkadaşı güvenlik görevlisine yumrukla vurmaya başladı.

ARKADAŞLARI SALDIRDI

Acil girişinde bulunan Esat Tabur’un arkadaşlarının da müdahalesiyle ortalık biranda savaş alanına döndü. Yaklaşık 8-10 kişilik grup, hastane nöbetçi idare amiri, kayıt görevlisi, ambülans şoförü ve bir hemşireye saldırdı. Kayıt görevlisinin bulunduğu bölüme giren bir kişi ise demir sandalyeyi görevlinin kafasına vurmak isterken güvenlik görevlisi tarafından engellendi. Olaydan sonra hastane çalışanları iddiaya göre ‘Olayın büyütülmemesi için gelen telkinler' ve darp izlerinin olmaması nedeniyle şikayette bulunmadı.

“TÜGVA GAZİANTEP‘TE ÇALIŞIYOR”

Bir gün sonra ise, hastane yönetimi avukatları aracılığıyla saldırıya uğrayan personel için şikayette bulundu. Olaya ait görüntü kayıtlarıyla başvuru yapan hastane avukatı, Esat Tabur ve görüntülerde bulunan diğer kişiler hakkında işlem yapılması istemiyle başvurdu. Ayrıca, hastanenin ana sayfasında, ‘Şifa veren ellere dokunma' başlığıyla bir kınama mesajı yayınlandı.

Hastanenin şikayette bulunduğu Esat Tabur’un sosyal medya hesabında, “TÜGVA Gaziantep'te çalışıyor” yazdığı görüldü. Ancak Tabur’un TÜGVA'da 2017-2018'de görev yaptığı ileri sürüldü. Avukat hakkında bir sosyal medya kullanıcısı 2018 yılında, müvekkillerini itirafçılığa zorladığı şeklinde bir iddiada bulunarak, “Avukat mı tetikçi mi?” paylaşımı yapmıştı.