TÜGVA’nın okul başkanları toplantısının İBB’ye faturası 171 bin lira!

AKP'lilerin protesto gösterisi yapmasına neden olan İBB'ye bağlı İETT'nin aldığı 392 liralık baklava tartışması sıcaklığını korurken geçtiğimiz dönemde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bir günlük etkinliği için ödenen ve 76 bin lirasını yemek giderinin oluşturduğu 171 bin 137 liralık fatura gündeme geldi.

İBB kasasından yapılan ödeme, mayıs meclis oturumları sırasında İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı tarafından açıklanmıştı. Balyalı; İBB'nin çok bilinen bir vakfın ortaokul ve lise başkanlarının divan toplantısı için 31 Mart seçimlerinden hemen önce Haliç Kongre Merkezi'ni tahsis ettiğini belediye kasasından bu iş için 171 bin 137 lira çıktığını söylemişti.

TÜGVA İBB'YE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre dönemin TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi, İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'na 22 Ocak 2019 tarihinde başvurarak, 9 Mart 2019'da Gençlik Meclisi ile yurtiçi ve yurt dışı misafirlerin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek ortaokul ve lise başkanları divan toplantısı için Haliç Kongre Merkezi'nin kendilerine tahsis edilmesini, ulaşım-teknik ve yemek giderlerinin karşılanmasını istedi. Talep kabul edildi, etkinlik düzenlendi.

3 BİN KİŞİLİK YEMEK VE TEKNİK GİDER

Okul başkanları divan toplantısının ardından iki şirket tarafından 25 Mart 2019 tarihinde iki ayrı fatura kesildi. Özel bir gıda firması İBB'ye KDV dahil 76 bin 737 TL'lik fatura gönderdi. Faturanın açıklama bölümünde “3 bin kişi yiyecek içecek hizmet bedeli” bilgisi yer aldı. Toplantının teknik işleri için de bir organizasyon şirketi, KDV dahil 94 bin 400 TL'lik fatura kesti.

AĞIRLAMA GİDERİ OLARAK ÖDENDİ

İBB toplam 171 bin 137'lik ödemeyi, 2019 yılı harcama yönetim sistemi üzerinden yapılan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri içinde göstererek mayıs ayında gerçekleştirdi.

TÜGVA'NIN YÖNETİMİ

TÜGVA'nın üst düzey yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da aralarında olduğu isimler bulunuyor.