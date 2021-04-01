TÜGVA’ya bu defa kafe verdiler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na(TÜGVA) MHP'li Manisa Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde kentin en gözde yerindeki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak devredilmek istenmesi tepkilere sebep oldu.

Şehzadeler ilçesinde kentin gözde merkezlerinden birisi olan Fatih Parkı'nın içinde bulunan kafenin TÜGVA'ya devredilmesi konusu MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı başında gerçekleştirdiği meclis toplantısında gündeme gelerek görüşülmesi için ilgili komisyona sevk edilmişti.

KOMİSYONDAN AKP VE MHP'NİN OYLARIYLA GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre komisyonda görüşülen konun AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oyuyla kabul edildiği, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyerek şerh koyulduğu öğrenildi.

Komisyonda kabul edilen konun Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki hafta içinde yapacağı Nisan ayı toplantısında gündeme geleceği ve Cumhur İttifakı'nın oyları ile kabul edilerek geçeceği öğrenildi.

CHP ÇAĞRIDA BULUNDU

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kafenin TÜGVA'ya bedelsiz olarak devredilmesi konusuna tepki gösteren CHP Manisa il başkanlığı, ilçe teşkilatlarıyla birlikte kafenin önünde basın açıklaması yaparak uyarıda bulundu.

CHP İl Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada, kafenin vakfa bedelsiz olarak devrilmesi konusuna karşı mücadele edeceklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

* Biz bunu kesinlikle onaylamıyoruz. TÜGVA, AKP'nin arka bahçesi gibi bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP döneminde tam 76,5 milyon destek almış bir vakıftır.

* Bu vakıf Manisa'da da faaliyetlerini sürdürmek istiyor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden destek alarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Büyükşehir yetkililerine sesleniyoruz. Burayı halka açın, halk gelsin burada 1 liraya çay içsin. Burası halkın malıdır.

“TÜGVA'YA PEŞKEŞ ÇEKME DERDİNDELER”

TÜGVA'nın kurulduğu günden bu zamana kadar geleceğe kindar ve dindar bir nesil yetiştirmek için gayret gösterdiğini iddia eden CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ise, kafenin vakfa peşkeş çekildiğini ifade etti.

Kafenin devredilmesinin bu ay ki büyükşehir meclis toplantısında Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edileceğinin tekrar altını çizen CHP'li Gürtunca şöyle konuştu:

* Nisan ayı Büyükşehir Belediye meclisinde hepimizin ortak malı olan bu binanın TÜGVA'ya verilme kararı oylanacak. Biz bu binanın TÜGVA'ya 5 yıl boyunca ücretsiz verilmesini kabul etmiyoruz.

* Bu binayı TÜGVA'ya ne amaçla veriyorsunuz? Ya siz milleti aldatıyorsunuz, ya da bu yeri TÜGVA'ya peşkeş çekmenin derdindesiniz. Bu binada TÜGVA yerine otizmli çocuklara eğitim merkezi yapın, kadınlar kahvesi gibi bir yer yapın.

* Burayı Manisalı işletmecilere verebilirsiniz. Dindar ve kindar nesil yetiştirme amacında olan, kız arkadaşlarınızla çok fazla sohbet etmeyin, tokalaşmayın anlayışında olan bir vakfa siz burayı bedelsiz olarak ne amaçla veriyorsunuz?

* Bizim ortak mallarımızı parsel parsel vermeyi mi düşünüyorsunuz? Halkın onayı alınmadan bedelsiz olarak hiçbir mal hiçbir kişiye bedava verilemez.

Kafenin vakfa devredilmemesi konusunda gerekli yasal girişimlerde bulunacaklarının söyleyen CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ise, “Cumhur ittifakı yandaş bir vakfa, birçok tacizin olduğu, birçok yolsuzluğun, ahlaksızlığın olduğu bir vakfa bedelsiz olarak devretmeye çalışıyorlar. Bu anlayışınıza yazıklar olsun. Biz bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.