Tunç Soyer: Zeus Altarı’nı geri getirmek için Bergama’nın değerini tüm dünyaya hatırlatmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazar Ahmet Ümit'in, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı'nın gölgesinde polisiyeyi arkeolojiyle harmanlayan son kitabı “Kayıp Tanrılar Ülkesi”nin Pergamon Antik Kenti'nde yapılan İzmir lansmanında konuştu.

1800'lü yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nı İzmir'e geri getirmekle ilgili önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyleyen Soyer, “Bugün Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olmasının yedinci yılında, kıymetli yazar Ahmet Ümit'in son romanının tanıtımı için Pergamon Antik Kenti'nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Zeus Altarı'nı geri getirmek için Bergama'nın değerini tüm dünyaya hatırlatmalıyız” dedi. Başkan Soyer, Bergama Belgeseli için de yapımcı ve yönetmen Nihal Ağırbaş ile protokol imzaladı.

İZMİR ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Yazar Ahmet Ümit'in kitabından bölümler okuduğu ve Şirin Pancaroğlu'nun arp dinletisi yaptığı geceye İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, sanatçılar, yazarlar, gazeteciler ve Bergamalı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasında Ahmet Ümit'in son romanında Pergamon Antik Kenti'ne yer vermesinin kendisine büyük gurur verdiğini söyleyen Başkan Soyer, “Kitapları 30 dile çevrilen ve dünyada büyük ilgi uyandıran Ahmet Ümit, Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında anlattığı Pergamon Antik Kenti'yle UNESCO dünya mirası listesindeki Bergama ve İzmir'in dünya için değerini bir kere daha ortaya koydu. Bu nedenle, kendisini bir İzmir Elçisi olarak görüyor ve İzmir adına teşekkür ediyorum” dedi.

“BERGAMA BELGESELİ DE KATKI SAĞLAYACAK”

2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girerek dünyanın 999'uncu mirası olan Bergama'nın turizmden daha çok pay alabilmesi için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Soyer şöyle konuştu:

* İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığı ile hazırladığı ve İzmir'in tamamını kapsayan turizm stratejimiz bu konuda bize rehberlik ediyor. Bu stratejinin içerisinde Bergama'nın çok önemli bir yeri var. Biliyoruz ki, Bergama'nın turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlamadan, İzmir'in bütünü için de hedeflerimize ulaşmak mümkün değil.

Zeus Sunağı'nı Berlin'den ait olduğu yere, İzmir Bergama'ya geri getirmekle ilgili de önemli adımlar atmaya başladıklarını vurgulayan Soyer, “Bunun da şüphesiz ki asıl anahtarı Bergama'nın değerini tüm dünyaya anlatmak. Zeus Sunağı'nı ait olduğu bu topraklara getirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan biri de bugün burada protokolünü imzalayacağımız ‘Bergama Belgeseli'. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, senaryosunu ise Ömer Erbil'in yazdığı Bergama Belgeseli bu çalışmalarımıza değerli katkılar sunacak” dedi.

Bergama Belgeseli, 1800'lü yıllarda parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın gerçek hikayesini anlatma hedefi taşıyor.

“BU MUHTEŞEM ZENGİNLİĞİN FARKINA VARILMASINI İSTEDİM”

Ahmet Ümit ise tarifsiz bir duygu içinde olduğunu belirterek “10 yıl önce buraya geldiğimde bu olağanüstü güzellik karşısında çok etkilenmiş ve Bergama romanı yazmaya karar vermiştim. 10 yılın sonunda elimizde kitabımızla buraya geldik. İçimde büyük bir huzur var. Bu muhteşem topraklara karşı görevini yerine getirmiş bir dünya vatandaşının derin huzuru içindeyim” dedi.

Almanların 1800'lerde buraya gelip dünyanın sekizinci harikası olan Zeus Altarı'nı aldıklarını söyleyen Ümit, “İzin isteyip aldılar. Abdülhamit emriyle aldılar. Satış sözleşmesi var. Bugün ne yapıyoruz? Hasankeyf sular altında. Allianoi sular altında. Ama ben bu topraklarda doğmuş şanslı bir vatandaşım. Bu güçlü mirasa sahip çıkarak yazmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dâhil olmasının yedinci yılı olması nedeniyle Başkan Soyer ve Ahmet Ümit beraber 7. yıl pastası kestiler. Ahmet Ümit, 10 yıl içinde Efes Antik Kenti ile ilgili de bir kitap yazacağını söyledi. Soyer ise bunun için söz istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya geri getirilmesi için çalışmaların başlatılmasına 12 Ağustos 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar vermişti.