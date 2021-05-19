Tunç Soyer’den 19 Mayıs sözü

CHP İzmir Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

“BAĞIMSIZLIĞIN SAVUNUCUSU OLACAĞIZ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP'li gençler olarak Atatürk’ün miras bıraktığı bu ülkenin ve tam bağımsızlığının sonuna kadar savunucu olacaklarını belirtti.

“ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ”

Asla umutsuzluğa kapılmayacaklarını ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; ‘Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır.' O yüzden asla umutsuzluğa kapılmak yok. Ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmek için toplumun umudu CHP’dir. Kendimize güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Kadınlarımıza güveniyoruz. Demokrasi diye, adalet diye, eşitlik ve özgürlük diye haykıran milyonlara güveniyoruz” açıklamasında bulundu.

“CUMHURİYETİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

19 Mayıs'ı kutlayan Soyer, “Hepimiz Türkiye'de kaybolan umutları yeniden yeşerteceğimize, onların canı pahasına bize armağan ettikleri bu cennet vatana sahip çıkacağımıza, onların anısına kimseye saygısızlık ettirmeyeceğimize, hiçbir genç kardeşimizin işsiz kalmasına izin vermeyeceğimiz günleri yaratacağımıza ve ikinci yüzyılında kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağımıza söz veriyoruz. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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