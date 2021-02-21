Türk iş insanlarına Moskova’da mülteci muamelesi

Moskova'da yarın başlayıp, Perşembe günü sona erecek olan CMP MOSCOW Moda Fuarına giden Türk firmalarının yetkilileri, Vnukova havaalanında saatlerce bekletiliyor. Rus gümrük memurlarının hiçbir gerekçe göstermeden ve açıklama yapmadan beklettiği iş insanları, tüm belgeleri olmasına karşın kendilerine zorluk çıkarıldığını söyledi.

Uygulamanın üç gündür sürdüğünü, fuar için gelen her firmanın en az 20 saat bekletildiğini söyleyen Türk iş insanları, “İş insanı olarak geldiğimiz bu ülkede mülteci gibi muamele görüyoruz” diyerek uygulamaya tepki gösterdi. Hafta sonu olduğu için Moskova Ticaret Ateşeliğine ulaşamadıklarını, şemsiyesi altında fuara katıldıkları İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin de kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

“FUARA KATILMAMIZI ÖNLEMEK İSTİYORLAR”

Fuarda sergileyecekleri deri ve tekstil ürünlerinin olduğu valizlerin üzerinde uyuduklarını, 30'a yakın Türk tekstil ve deri firması çalışan ve yetkilisinin aynı muameleye tabi tutulduğunu söyleyen iş insanları, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı.

Fuar için getirdikleri ürünlere ilişkin gümrük belgelerinin eksiksiz olduğunu, buna karşın Rus gümrük görevlilerinin kasti olarak güçlük çıkardığını söyleyen iş insanları, “Fuara katılmamızı önlemek, geciktirmek için işleri çok yavaştan alıyorlar. Valizleri açıp, ürünleri tek tek sayıp fotoğraflıyorlar. Ülkelerine mülteci kabul ediyormuş gibi davranıyorlar. Dört yıl önce uçak krizi döneminde, bir de bu yıl böyle bir uygulama ile karşılaşıyoruz. Dünyanın bir çok yerinde fuarlara gittik hiçbir ülkede böyle bir olay yaşamadık. Havaalanından bir günde çıkan kendini şanslı sayıyor. Saat 18.00 itibariyle bekleyen 6 firma, bu akşamki uçakla gelecek olan 7 firma daha var” diyerek böyle giderse onların fuarın son gününe yetişebileceğini söyledi.