Türkiye genelinde 19 Mayıs için İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bugün Türkiye'nin dört bir yanında corona virüsü tedbirleri altında kutlanıyor. Saat 19.19'da tüm Türkiye, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

KADIKÖY’DE COŞKU HAKİMDİ

Saat 19.19’da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar da evlerinin balkonlarına çıktı.

Kadıköy Belediyesi'ne ait bir TIR ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşliğinde saat 19.19 öncesi, coşkulu kutlama yapıldı.

19.19’da Kadıköylüler balkonlar ve evlerinin camlarından önce saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

ERDOĞAN DA KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelinde saat 19.19’da düzenlenen İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü’nden katıldı.

Erdoğan, beraberinde gençlerle birlikte saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu.

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