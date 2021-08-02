Türkiye genelinde peş peşe elektrik kesintileri! Bakanlık sebebini açıkladı

Türkiye'nin pek çok şehrinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Aşırı sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşların isyanı sosyal medyada gündem oldu. Enerji Bakanlığı kesintilerin sebebini açıkladı.

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Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinde başlayan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin internet siteleri çökerken, kurumların açıklama yapmaması, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Enerji Bakanlığı bir açıklama yaparak, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.