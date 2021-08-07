Türkiye yangınlarla boğuşurken AKP’li isimden tepki çeken paylaşım
AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından paylaşımı silen Eser, hesabını da kapattı...
AKP Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser’in sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu…
Eser, orman yangınları devam ederken Muğla’nın Fethiye ilçesindeki tatilinden bir fotoğrafını, Twitter hesabından “Fethiye yangın yeri” ifadesiyle paylaştı.
Paylaşımı tepki çeken Eser, paylaşımını sildi ve hesabını kapattı.
Sonrasında özür açıklaması yayınlayan Eser, şu ifadeleri kullandı: