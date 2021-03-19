Türkiye’de bir ilk: Üç polis hakkında ‘çıplak arama’ iddianamesi

AKP’li Özlem Zengin'in, “Türkiye’de çıplak arama yoktur” açıklaması güncelliğini korurken önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alınan Taksim Dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı’nın, çıplak aramaya maruz kaldığını beyan ederek, görevliler hakkında yaptığı şikayet üzerine 8 yıl sonra iddianame düzenledi.

İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcısı, ikisi kadın polis, biri nezarethane amiri olmak üzere üç kamu görevlisi hakkında, TCK'nın 94. maddesinde yer alan ‘işkence ve eziyet’ suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

SEMBOLİK CEZALAR VERİLİYORDU

Konuyla ilgili açıklamada bulunan avukat Meriç Eyüboğlu, Türkiye'de ilk kez çıplak aramanın işkence suçu olarak kabul edildiğini ve bir iddianameye konu olduğunu söyledi. Eyüpoğlu, “Daha önce feministler olarak çıplak aramaya maruz kalan bir başka arkadaşımızın davasında yine uzun mücadeleler sonucu dava açılmasını sağlamıştık. Ancak o dava TCK'nın 120. maddesi olan ‘haksız arama’ maddesinden açılmış ve sonucunda polislere sembolik cezalar verilmişti” dedi.

PEK ÇOK ŞİKAYET TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANIYORDU

Çıplak aramaya dair pek çok şikayet için takipsizlik kararı verildiğini belirten Eyüboğlu, “Temmuz 2013’teki Taksim Dayanışması gözaltısında arkadaşlarımızın maruz kaldığı çıplak arama dahil pek çok şikayet takipsizlik kararıyla sona erdiriliyor. Bu konuda etkili bir soruşturma yapılmaksızın, dosyalar hemen kapatılıyordu. Zaten çok nadiren açılan davalar da, ‘haksız arama’ gibi eften püften maddelerden açılıyordu. Oysa çıplak arama çok yaygın ve sistematik olarak uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

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