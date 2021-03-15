Türkiye’de ilk kez sokak toplayıcılarına güvence

Belediye ile kooperatif adına imzalanan protokolle kooperatif bünyesindeki toplayıcılar daha iyi çalışma koşullarına kavuştu. Daha önce zabıta ya da polisten kaçan toplayıcılar, şimdi gönül rahatlığı ile çalışıyor.

Başkan Ataç'ın teşvikiyle kurulan Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi'nde 41 sokak toplayıcısı hem ekmek paralarını kazanıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Kooperatif üyelerinin 15'i Afgan, Iraklı ve Ürdünlü'lerden oluşuyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç “Bu konu Türkiye'nin kanayan bir yarasıydı. Aslında yaptıkları iş, Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Burada insan sağlığını ve onların geleceğinin de düşünülmesi gerekiyor, bunu başardık” diye konuştu.