‘Türkiye’de yaşamak istemiyorum’ diyen Afgan hakkındaki karar belli oldu

İstanbul’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, Türkiye’de yaşamak istemediğini ve Afganistan’a geri dönüp orada ölmek istediğini söyleyen Afgan genç, polis ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişiyle Türkiye’ye akın eden kaçak göçmenler gündem olurken, sosyal medyadaki bir paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Afganistan kökenli Hakim R.'nin arkadaşlarıyla çektiği videoda, “Polis bizi engelliyor. Biz memleketimize gitmek istiyoruz. Memleketimizde yaşayıp orada ölmek istiyoruz. Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Şu an Türkiye’de yaşayan 5 bin Afgan genci Afganistan’a gitmek istiyor” sözleri emniyeti de harekete geçirdi.

İZNİ İPTAL EDİLDİ

Polis, görüntülerin İstanbul Zeytinburnu'nda çekildiğini belirledi. Araştırmalarda, videoda konuşan kişinin Hakim R. olduğu da tespit edildi. Hakim R. ve beraberindekiler adreslerinde yakalandı. Oturum izni olan Afgan'ın belgesi İçişleri Bakanlığınca iptal edildi. Hakim R. ve arkadaşları İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.