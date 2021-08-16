Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot ve mühendise veda

Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ’da, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın ise memleketi Mersin'de toprağa verildi.

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Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya’dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale eden uçak kaza kırıma uğramıştı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Pilot Serkan Mirzaoğlu memleketi Elazığ'da, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın ise memleketi Mersin’de toprağa verildi. Mirzaoğlu, Gezin Aile Mezarlığı’nda babasının yanına defnedildi. Aydın’ın cenazesi de Mut Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.