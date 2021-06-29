Uğur Dündar, siyah uçağın gizemini açıkladı: Türkiye’yi zor durumda bırakabilir

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, ABD'nin talebiyle firari olduğu Avusturya'da ‘kara para aklama' suçundan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçakla, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasında bulunduğu Tareck Al Aissami’nin, kara para suçlamasıyla aranan kişilerin finansörlüğüyle Türkiye’ye geldiğini açıkladı.

“ABD’NİN EN ÇOK ARADIĞI 10 KİŞİ ARASINDA”

Venezuela'da başkan yardımcılığı yapan ve petrol bakanlığı yapan Tareck Al Aissami ile ilgili Dündar, “Orta Doğu kökenli Venezuela vatandaşı olan, şu anda petrol bakanlığı gibi Venezuela toplumunun bütün ekonomik umutlarını bağladığı bakanlığı yöneten bu kişi de uyuşturucu madde kaçakçılığı ve Amerikan ambargosunu delme, kara para suçlamasıyla Amerika'nın 2017'den beri en çok aranan 10 kişi arasında yer alan bir isim. Bu kişi Sezgin Baran Korkmaz'a ait bulunan uçakla 2019 yılında Türkiye'ye geliyor. Bu yolculuğu yine Amerika'nın kara para trafiğinden dolayı aradığı 2 kişi finanse ediyor. Türkiye'de bir ay kalıyor ilk gelişinde. O kişiden birinin adı Leon Maal. Tıpkı Reza Zarrab gibi Türkiye'den dönüşünde Miami'de yakalanıyor” diye konuştu.

NEDEN SİYAHA BOYANDI?

Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu uçağın neden siyaha boyandığıyla ilgili Dündar, “Uçaklar genellikle beyaz renktedir. Beyaz renkte olmasının nedeni çiziklerin ve çatlakların çok net bir şekilde gözükmesini sağlar. Beyaz renk, uçağın burnundaki elektronik aletlerin yoğun olarak bulunduğu kısmın fazla ısınmasını engeller. Siyah, onu artırır. Hem gövdeyi hem de burunu ısıtır. Ne için siyahı tercih etmiş? Herhalde kendisinin çok özel bir uçağa sahip olduğunu anlatabilmek açısından, etrafa bir nevi itibar ve zenginlik gösterisi verebilmek için. Bu uçak 55 milyon dolara alınmış. Kıtalar arası uçuş yapabilecek kapasitede. Gizemli bir hava verebilmek için boyandığını tahmin ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR”

“Ortada 2 suç var. Birisi Amerikan hazinesinin dolandırılmasıyla Türkiye'ye aktarılan 135 milyon dolarlık bir para. Bu uçağın o parayla alındığı öne sürülüyor. İkincisi, Amerikan devletinin uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçladığı ve aradığı bir kişiyi götürüp getirmekle, taşımakla ikinci bir fiil ortaya çıkıyor” diye devam eden Dündar, “Hem kara para aklama hem de uyuşturucu trafiğine yardım” suçlamaları yapıldığını belirterek, “İleride, gönlümüz hiçbir zaman dilemez, Allah korusun, Türkiye Cumhuriyeti'ni de maalesef zor durumda bırakabilecek bir olgu diye buna bakmak lazım” dedi.

İLK DURAĞI ÇORUM’DAKİ ALTIN RAFİNERİSİ OLMUŞ

2019’da Türkiye'ye geldikten sonra Tareck Al Aissami’nin bir ay kaldığını, Çorum'daki bir altın rafinerisine gittiğini söyleyen Dündar, “Altın rafinerisine gidip incelemeler yapıyor. Ondan sonra Moskova üzerinden dönüyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Caracas uçuşlarında daima 3. ayak Moskova oluyor. Bir de bu uçakların diğer uçaklar gibi gümrük ve polis kontrolünden çok ciddi aramalarla geçmediğini biliyoruz” bilgilerini paylaştı.

“BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ”

Dündar, sözlerini şöyle tamamladı. “Kara paracı olduğu bilinen, uyuşturucu işi yaptığı bilinen, ABD'nin aradığı bir kişiyi bu uçak defalarca götürüp getirdiyse, bu uçağın boş gidip gelebileceğini düşünmek çok safdillik olur. Bu adamın Türkiye'de bir ay süreyle, daha sonra Amerika'ya gittiğinde hemen tutuklanan kişilerin finansmanıyla bu işleri yapmış olması başlı başına bir büyük soru işareti.”

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