Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına çifte maaş kıyağı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 3 yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Kurulu'nda bulunduklarını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, bakan yardımcılarının her birinin aylık maaşının 61 bin 766 lira olduğunu söyledi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:18, 12/06/2021
HaberlerGündem
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına çifte maaş kıyağı

Birçok AKP’li bürokratın çift maaş aldıklarını ortaya çıkaran ve sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 3 yardımcısının Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda olduğunu ileri sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

AYLIK 61 BİN 766 TL MAAŞ

Türk Telekom Genel Kurul Tutanaklarını kaynak olarak gösteren Yavuzyılmaz, “Üç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının üçünün de Türk Telekom Yönetim Kurulunda olduğunu ve çift maaş aldıklarını tespit ettik.

1. Ömer Fatih Sayan
2. Selim Dursun
3. Enver İskurt

Her birinin aylık geliri: 61.766 TL. Kaynak: TT Genel Kurul Toplantı Tutanakları” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İlginizi ÇekebilirGençler işsiz, AKP'liler çifter çifter maaş alıyorGençler işsiz, AKP'liler çifter çifter maaş alıyor
AKP CHP Ekonomi Selim Dursun sosyal medya Telekom tweet Twitter Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:09:01,