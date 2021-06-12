Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarına çifte maaş kıyağı

Birçok AKP’li bürokratın çift maaş aldıklarını ortaya çıkaran ve sosyal medya hesabından ifşa eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 3 yardımcısının Türk Telekom Yönetim Kurulu’nda olduğunu ileri sürdü.

AYLIK 61 BİN 766 TL MAAŞ

Türk Telekom Genel Kurul Tutanaklarını kaynak olarak gösteren Yavuzyılmaz, “Üç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının üçünün de Türk Telekom Yönetim Kurulunda olduğunu ve çift maaş aldıklarını tespit ettik.

1. Ömer Fatih Sayan

2. Selim Dursun

3. Enver İskurt

Her birinin aylık geliri: 61.766 TL. Kaynak: TT Genel Kurul Toplantı Tutanakları” ifadelerini kullandı.

AK Partili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yrd. maaşı:

27.917 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir:

61.766 TL Kaynak:TT Genel Kurul Tutanağı⬇️ pic.twitter.com/yc2YKGA6kF — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 11, 2021