Üniversite hastanesi zarar etmiş: Gideri gelirinden fazla

Sayıştay, Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi'nin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığını ve zarar ettiğini ortaya koydu. Raporda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2020 yılı gideri 540 milyon 812 bin TL, gelirinin ise 428 milyon 922 bin TL olduğu belirlendi.

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Sayıştay denetçileri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin zarar ettiğini belirledi.

GİDERİ GELİRİNİN ÜZERİNDE

Sayıştay’ın Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi’nin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı ve mali yapılarının bozulduğu belirtilen raporunda şu bulgulara yer verildi:

“Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2020 yılı gideri 540 milyon 812 bin 147 Lira 90 Kuruş. Geliri ise 428 milyon 922 bin 064 Lira 36 Kuruş. Gelirler giderleri karşılayamamış, giderler gelirlerden 111 milyon 890 bin 083 Lira 54 kuruş fazla gerçekleşmiştir.”

PERSONEL, ALACAKLI VE DEVLETE OLAN BORCU 268 MİLYON TL

Raporda ayrıca, “Araştırma Uygulama Hastanesi’nin 2020 yılı sonu itibariyle 233 milyon 934 bin 235 Lira 12 Kuruşu satıcılara, 13 milyon 794 bin 784,5 TL’si vergi borcu ve personele borçlar, 20 milyon 796 bin 734,14 TL’si T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına olmak üzere toplam 268 milyon 525 bin 753,76 TL borcu bulunmaktadır” denildi.

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