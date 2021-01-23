‘Unutma, garibana fukaraya derman ol’ diyen vatandaşa İmamoğlu: Hiç unutmam anacığım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kağıthane ilçesinde semt pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar İmamoğlu’nu sıcakkanlı karşılarken, ilginç diyaloglar görüntülere yansıdı.

İmamoğlu’nun yanına gelen bir vatandaş, “Garibanların derdine derman olursun inşallah. Bak inşallah olursun. Çok sevindim seni gördüğüme. Garibanlara, fakirlere, işten atılanlara inşallah bir çare bulursun” dedi.

İmamoğlu, “Allah razı olsun anacağım. Tamam anneciğim” diye yanıt verdi.

“KÜRT, TÜRK KARDEŞTİR”

“Bak aslım Kürttür. Kürdüm. Kürt, Türk kardeştir” diye devam eden vatandaşa, “Kurban olurum, evet öyleyiz” diye yanıt veren İmamoğlu, vatandaşın “İnşallah dertlilere derman olursun. Bulursun inşallah” sözlerine ise, “Bulacağız anacığım” cevabını verdi.

Vatandaş, “Unutma ha! Unutma garibanlara fakir fukaraya derman ol” diye hatırlatınca İmamoğlu, “Hiç unutmam anacığım. Tamam anacığım söz” karşılığını verdi.

Bir başka vatandaş İmamoğlu’nun elini sıkarak “Allah’ıma çok şükür sizi gördük ya… Allah yolunuzu açık etsin. Allah sizi korusun” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Sağ ol güzel anacığım. Ellerinden öperim” yanıtını verdi.

“BİR GÜN SOFRANA GELİRİM”

Bir diğer vatandaşa, “En güzel hangi yemeğin oluyor senin?” diye soran İmamoğlu, “Dolmam” yanıtını aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, “Hangisi biber mi, yaprak mı?” diye sordu.

“Yaprak, lahana” yanıtını alan İmamoğlu, “Kurban olurum. Bakarsın bir gün sofrana gelirim. Bak benim sağım solum belli olmaz” dedi.

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