Üzüm fiyatı için AKP-MHP sessiz, CHP kızgın

TMO'nun 2021 dönemi için açıkladığı düşük üzüm fiyatına Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri sessizliğini korurken, CHP'lilerin tepkileri devam ediyor.

İlker KILIÇASLAN

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendi web sitesinden açıkladığı 2021 dönemi kuru üzüm alım fiyatına tepkiler giderek büyüyor. TMO tarafından yapılan fiyat açıklamasında, 10 numara bandırma çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 14 TL, 9 numara kuru üzüm fiyatının 13 TL, 8 numara kurum üzüm fiyatının 12,5 TL ve 7 numara kuru üzüm fiyatının ise 12 TL olduğu açıklanmıştı.

Geçen yıl 12,5 TL olan kuru üzüm fiyatının bu yıl 13 TL olmasına üretici safında büyük hayal kırıklığına ve muhalefetin ise tepkisine sebep olmuştu.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ PAYLAŞIMINA ÜRETİCİDEN TEPKİ

TMO'nun fiyat açıklamasının ardından Manisa'da AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kendi sosyal medyasından ‘Hayırlı Olsun' mesajı paylaştı.

AKP'li Belediye Başkanı Çelik'in fotoğraflı “Açıklanmış olan 2021 Yılı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları tüm üreticilerimize hayırlı olsun” mesajının altına üzüm üreticileri tepkilerini dile getirdikleri yorumlar paylaştı.

AKP'li Çelik'in mesajının altına bazı üreticiler şu yorumlarda bulundu; “Manisa'da AKP diye parti olmayacak, bundan sonra oy beklersiniz, 2023 az kaldı görüşmek umuduyla sandıkta”

“Millet oy verip seçmesini de bilir, oy verip indirmesini de”

“Başkan bunun neyi kalmış açıklamamı bu, sizler çiftçilerle dalgamı geçiyorsunuz. Utanmadan bunu açıklıyorsunuz. Birde ayıp ben kendi adıma söylüyorum. Hakkım var ise bu hükümete haram zıkkım olsun. Bu haklarımızı öbür tarafta hep beraber ödersiniz.”

Üreticilerden gelen tepki yorumlarının ardından AKP'li Belediye Başkanı Çelik paylaşımını kaldırdı.

TMO'nun açıklamasıyla ilgili başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın Manisa Milletvekillerinin sosyal medya üzerinden herhangi bir paylaşımda bulunmaması ise dikkatleri çeken nokta oldu.

Manisa kamuoyunda yer alan iddialara göre fiyatın açıklanmadan önce AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur olmak üzere AKP'li Manisa milletvekillerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bu yılki kuru üzüm fiyatı için 16 TL fiyat talebinde bulunduğu, ancak talebin karşılığını bulmadığı öğrenildi. AKP'li Manisa milletvekillerinin de açıklanan fiyata şaşkın oldukları edinilen bilgiler arasında yer aldı.

CHP’Lİ ÖZEL: DEVLET ÜZÜM ÜRETİCİSİNE HAKARET VE KÜFÜR ETMİŞTİR

TMO'nun açıkladığı düşük fiyatın ardından tepkisini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Özgün Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ile birlikte Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümü kutlama programından sonrada yaptığı açıklamayla tepkisini yineledi.

CHP Grup başkanvekili Özel yaptığı açıklamada, TMO açıkladığı rakamın telaffu dahi edilemeyecek bir rakam olduğunu ifade ederek şöyle konuştu; “Manisa'nın gündemi dün açıklanan korkunç, telaffuz edilmesi dahi düşünülmeyen üzüm fiyatıdır. Açıklanan bu fiyat sadece üzümcüye verilen bir fiyat değildir. Manisa ekonomisine yapılan bir katkı veya vurulan bir darbedir. Açıklanan bu rakam ile bir kentin ekonomisine büyük bir darbe vurulmuştur. Üzüm fiyatı bir kentin önemli ekonomi lokomotiflerinden birisidir. Bu nedenle açıklanan fiyat kötü şaka bile değildir. Devlet üzüm fiyatı açıklamamış üzüm üreticisine hakaret etmiş ve küfür etmiştir. Açıklanan fiyatı böyle değerlendiriyoruz.”

“İKTİDAR PARTİMİ MİLLETVEKİLLERİ DE ŞAŞKIN”

CHP'li Özel açıklamasında, TMO'nun fiyat açıklamasının ardından AKP'nin Manisa Milletvekilleriyle görüştüğünü ve açıklanan fiyata onlarında şaşkın olduğunu dile getirerek şöyle konuştu; “İktidar partisinin milletvekilleriyle de görüştük. Onlarda fiyata şaşırdıklarını, böyle bir fiyat beklemediklerini ifade ediyorlar. Ben kendilerinde de bu konuda bir talepte bulundum. Muhalefet olmanın verdiği görevle her yerde bunu eleştiriceğiz. Ama onlarında mutlaka bunu eleştirmesi, bu şekilde sokağa çıkamayacaklarını, ilçeye gidemeyeceklerini, üreticini yüzüne bakamayacaklarını en üst makamlara iletmeleri gerektiğini ifade ettim. Bu vakitten sonra yapılacak iş üzümünü satışını belgelendiren herkese bana kalsa en az 4 TL, ama 2 TL'nin altına olmayan bir prim acilen verilmesi ilan edilmelidir. Çünkü fiyatın açıklanmamasından dolayı üretici acil paraya ihtiyaçları olduğu için 10 TL ile 11 TL arasında üzüm sattı. Üretici girdiği kapıdan çıkamaz ve borcunu ödeyemez durumdadır. Faizin altında ezilip, hacizle karşı karşıya gelmiş durumdadır.”

CHP’Lİ ÖZEL’DEN 2 TL PRİM TEKLİFİ

Açıklamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunan CHP'li Özel, açıklanan düşük fiyatın üretici tatmin etmeyeceğini ve bir an önce açıklanan fiyatın üstüne bakanlığın 2 TL prim vermesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “‘2 Dolar'ın altında fiyat vermeyeceğiz' diyenler şimdi 2 Dolar fiyat vermiş olsalardı, bugün güle oynaya fiyatı konuşuyor olacaktık. Şimdi böyle bir fiyattan sonra böyle bir şey yokmuş gibi yapmak, ovadaki yangını görmemek, üreticinin içindeki yangını görmemek Manisa'ya ihanettir. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değildir. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye çağrıda bulunuyoruz. Kendisine haftalardır Manisalı olduğunu hatırlattık. Bir Manisalı bakan böyle bir fiyatın açıklanmasına sessiz kalamaz. Eğer bu fiyatı hazmediyorsa derhal istifa etsin. Yoksa bu fiyatın kabul edilebilir olmadığını düşünüyorsa, çıksın Manisa'nın sesini ve yangını dillendirsin, 2 TL'nin altında olmayan telafi edici primi vereceğini açıklasın. Talep ettiğimiz prim verilmeden bu cenaze kalkmaz, yangın durmaz. Bekir Pakdemirli ya bu yangına çareyi bulsun, ya istifa etsin. Bekir Pakdemirli ormanlardaki yangını izlediği gibi bağlardaki yangını izlerse Manisa'ya gelmeye yüzü yoktur.”

“KABAHATLERİNİ VE KUSURLARINI BİLİYORLAR”

CHP'li Özel, açıklanan düşük fiyat konusunda AKP'li Manisa milletvekillerinin sosyal medyalarında herhangi bir paylaşımlarının olmadığınıda dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti; “Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen kurum TÜİK yüzde 20 enflasyon var diyorken, geçtiğimiz yıl açıklanan 12,5 TL'nin üstüne yüzde 20 enflasyon koysan şuan fiyat 15 TL'nin üzerinde fiyat açıklanması gerekirdi. 13 TL fiyat açıklıyorsa bunun karşılığı istifadır. Bekir Pakdemirli ile karşılaşacak olan bütün vatandaşlara şunu söylüyoruz, ‘Ya telafi et, ya istifa et' demelerini söylüyoruz. Bunu söylesinler kendisine. AKP'li milletvekillerini sosyal medyalarına baktık bir ‘hayırlısı olsun' diye paylaşım yapan yok. Kabahatlerini, rezaleti ve kusurlarını biliyorlar. Bunu için susuyorlar. Bu acıya karşı susan dilsin şeytandır. Susmasınlar. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Karadeniz'de herkes nasıl fındık için birlikte konuşuyorsa, herkes çay için nasıl birlikte konuşuyorsa, Manisalı üvey evlat değil ya bunun içinde hep birlikte konuşalım. Versinler talep ettiğimiz primi basın toplantısı yapmayan namerttir. 4 TL prim versinler, kendilerine teşekkür edecem ve teker teker isimlerini sayacam. Ama bağcıyı yangın ile karşı karşıya bırakırlarsa biz onların yanında değil karşısında yer alırız.”

CHP'li açıklamasının son kısmında açıklanan düşük fiyatın ardından üreticinin haciz memurlarını beklediğinin altını çizerek, “Sarı üzümden bereket bekleyenler birkaç ay sonra karşılarında içinde haciz memurlarının olduğu sarı taksileri bulacaktır. Sarı taksilerin içinde köylere gelecek olan haciz memurların karşısındaki üretecimizin feryadını şimdiden dillendiriyoruz. Bu fiyatı reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Milletvekillerimiz bundan sonra ilçelerde ayrı ayrı olarak üreticilerle biraraya gelerek derdini dinlemeye ve yüreklerindeki feryatlara tercüman olmaya çalışacaklar. Bunu gündemde tutmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.